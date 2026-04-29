  1. У світі

США видаватимуть паспорт з Трампом до 250-річчя незалежності Америки, але не всім

10:00, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сполучені Штати планують випустити лімітовану версію паспорту до 250-річчя незалежності Америки.
США видаватимуть паспорт з Трампом до 250-річчя незалежності Америки, але не всім
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний департамент США повідомив, що готує обмежений випуск пам’яткових американських паспортів до 250-річчя країни, які міститимуть зображення президента Дональда Трампа. Він може стати першим живим президентом, чий портрет з’явиться у цьому проїзному документі, пише Independent.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Концепцію спеціального паспорта, включно з візуалізацією суворого образу Трампа, розглядали протягом кількох місяців. Від 25 000 до 30 000 нових паспортів будуть доступні заявникам у паспортному офісі у Вашингтоні незадовго до 4 липня.

Це ще один випадок, коли ім’я та образ Трампа додають до будівель, документів та інших помітних символічних об’єктів.

Пам’ятковий паспорт стане стандартним документом для тих, хто подаватиме заяву особисто у Вашингтоні. Водночас заявники, які бажають отримати звичайний паспорт, зможуть оформити його онлайн або поза межами столиці, зазначили посадовці.

«У той час як США відзначають 250-річчя країни в липні, Державний департамент готує випуск обмеженої кількості спеціально оформлених паспортів США на честь цієї історичної події», — заявив речник Держдепу Томмі Піготт.

За його словами, ці паспорти матимуть індивідуальний дизайн та покращені зображення, зберігаючи водночас ті самі функції безпеки, які роблять американський паспорт одним із найбезпечніших документів у світі.

У спеціальному паспорті на внутрішній сторінці буде розміщено зображення Трампа поверх золотого відбитка його підпису. Обкладинка міститиме напис «United States of America» великими золотими літерами вгорі та «Passport» унизу — у зворотному порядку порівняно зі стандартною версією.

Крім того, на зворотному боці обкладинки розмістять невеликий золотий ламінований прапор США з числом 250, оточеним зірками.  

Наразі єдиними президентами, зображеними в американських паспортах, є Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт та Авраам Лінкольн — вони представлені на розвороті із зображенням гори Рашмор у штаті Південна Дакота.

Інші елементи дизайну включають Статуя Свободи, Дзвін Свободи та Індепенденс-гол у Філадельфії, а також сцени Великих рівнин, гір і островів. У чинних паспортах також містяться цитати Мартіна Лютера Кінга-молодший і президентів США, зокрема Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеді та Дуайта Ейзенхауера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США паспорт

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]