США видаватимуть паспорт з Трампом до 250-річчя незалежності Америки, але не всім

Сполучені Штати планують випустити лімітовану версію паспорту до 250-річчя незалежності Америки.

Державний департамент США повідомив, що готує обмежений випуск пам’яткових американських паспортів до 250-річчя країни, які міститимуть зображення президента Дональда Трампа. Він може стати першим живим президентом, чий портрет з’явиться у цьому проїзному документі, пише Independent.

Концепцію спеціального паспорта, включно з візуалізацією суворого образу Трампа, розглядали протягом кількох місяців. Від 25 000 до 30 000 нових паспортів будуть доступні заявникам у паспортному офісі у Вашингтоні незадовго до 4 липня.

Це ще один випадок, коли ім’я та образ Трампа додають до будівель, документів та інших помітних символічних об’єктів.

Пам’ятковий паспорт стане стандартним документом для тих, хто подаватиме заяву особисто у Вашингтоні. Водночас заявники, які бажають отримати звичайний паспорт, зможуть оформити його онлайн або поза межами столиці, зазначили посадовці.

«У той час як США відзначають 250-річчя країни в липні, Державний департамент готує випуск обмеженої кількості спеціально оформлених паспортів США на честь цієї історичної події», — заявив речник Держдепу Томмі Піготт.

За його словами, ці паспорти матимуть індивідуальний дизайн та покращені зображення, зберігаючи водночас ті самі функції безпеки, які роблять американський паспорт одним із найбезпечніших документів у світі.

У спеціальному паспорті на внутрішній сторінці буде розміщено зображення Трампа поверх золотого відбитка його підпису. Обкладинка міститиме напис «United States of America» великими золотими літерами вгорі та «Passport» унизу — у зворотному порядку порівняно зі стандартною версією.

Крім того, на зворотному боці обкладинки розмістять невеликий золотий ламінований прапор США з числом 250, оточеним зірками.

Наразі єдиними президентами, зображеними в американських паспортах, є Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт та Авраам Лінкольн — вони представлені на розвороті із зображенням гори Рашмор у штаті Південна Дакота.

Інші елементи дизайну включають Статуя Свободи, Дзвін Свободи та Індепенденс-гол у Філадельфії, а також сцени Великих рівнин, гір і островів. У чинних паспортах також містяться цитати Мартіна Лютера Кінга-молодший і президентів США, зокрема Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеді та Дуайта Ейзенхауера.

