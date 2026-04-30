Суд ЕС решил: табак для кальяна облагается налогом, даже если он не готов к использованию

Табак, который можно довести до состояния для курения в домашних условиях, считается курительным и подпадает под акциз независимо от способа использования или степени готовности.

Суд Европейского Союза постановил: табак, который люди самостоятельно доводят до состояния для курения, в том числе для кальяна, все равно подпадает под акциз. Это решение может повлиять как на бизнес, так и на потребителей по всей Европе.

Как возникло дело

История началась в Германии, где таможенники остановили грузовик с более чем тонной обработанного, но еще не готового табака. Его перевозила компания Scrap-Transporteur. Несмотря на то, что этот табак нельзя было сразу курить, таможня признала его курительным и начислила налог.

Компания не согласилась. Ее аргумент был прост: продукт не является готовым к использованию, ведь для кальяна его нужно еще подготовить дома — смешать, сварить с глицерином и сахаром, добавить ароматизаторы.

Что решил суд

Дело передали в Суд ЕС в Люксембурге. Там судьи решили смотреть не на то, как именно люди используют табак, а на его свойства.

Если табак в принципе можно довести до состояния, когда он дает дым и его можно курить, например в кальяне, этого уже достаточно, чтобы считать его курительным.

Суд также отдельно подчеркнул: не имеет значения, что именно думают или ожидают потребители. Важно только то, на что физически способен продукт.

В этом деле речь шла именно о табаке, который после обработки используют в кальянах. И хотя процесс подготовки выглядит довольно сложным, суд пришел к выводу: если человек может сделать это дома без промышленного производства, продукт все равно остается табаком для курения.

То есть даже если табак продается в виде «полуфабриката» для кальяна, это не освобождает его от налогов, указывает Courthouse News.

Детали решения

Решение объясняют желанием ЕС сделать правила одинаковыми для всех стран. Иначе один и тот же табак могли бы облагать налогом по-разному в зависимости от того, как его продают или используют.

Кроме того, акцизы на табак — это часть политики снижения курения, в том числе и кальяна, который часто ошибочно считают менее вредным.

Юристы компании считают, что суд зашел слишком далеко. По их мнению, он фактически приравнял сырой или полуготовый табак к готовому продукту. Это может означать, что налоги начнут применять даже к промежуточным этапам производства.

Эксперты также обращают внимание, что граница между «сырьем» и «готовым товаром» становится размытой, особенно сейчас, когда дома можно выполнять довольно сложные процессы.

Общая тенденция в Европе

Это решение вписывается в более широкую политику ЕС. Во многих странах уже усиливают ограничения на курение, включая кальяны: расширяют зоны без табачного дыма, повышают налоги, вводят новые правила для электронных сигарет и нагревательных устройств.

Что дальше

Теперь окончательное решение должен принять суд в Германии, но он обязан учесть позицию Суда ЕС.

