Суд ЄС вирішив: тютюн для кальяну оподатковують, навіть якщо він не готовий до використання

Тютюн, який можна довести до стану для куріння в домашніх умовах, вважається курильним і підпадає під акциз незалежно від способу використання чи ступеня готовності.

Суд Європейського Союзу постановив: тютюн, який люди самостійно доводять до стану для куріння, зокрема для кальяну, все одно підпадає під акциз. Це рішення може вплинути як на бізнес, так і на споживачів по всій Європі.

Як виникла справа

Історія почалася в Німеччині, де митники зупинили вантажівку з понад тонною обробленого, але ще не готового тютюну. Його перевозила компанія Scrap-Transporteur. Попри те, що цей тютюн не можна було одразу курити, митниця визнала його курильним і нарахувала податок.

Компанія не погодилася. Її аргумент був простий: продукт не є готовим до використання, адже для кальяну його потрібно ще підготувати вдома — змішати, зварити з гліцерином і цукром, додати ароматизатори.

Що вирішив суд

Справу передали до Суду ЄС у Люксембурзі. Там судді вирішили дивитися не на те, як саме люди використовують тютюн, а на його властивості.

Якщо тютюн у принципі можна довести до стану, коли він дає дим і його можна курити, наприклад у кальяні, цього вже достатньо, щоб вважати його курильним.

Суд також окремо підкреслив: не має значення, що саме думають або очікують споживачі. Важливо лише те, на що фізично здатен продукт.

У цій справі йшлося саме про тютюн, який після обробки використовують у кальянах. І хоча процес підготовки виглядає доволі складним, суд дійшов висновку: якщо людина може зробити це вдома без промислового виробництва, продукт все одно залишається тютюном для куріння.

Тобто навіть якщо тютюн продається у вигляді «напівфабрикату» для кальяну, це не звільняє його від податків, вказує Courthouse News.

Деталі рішення

Рішення пояснюють бажанням ЄС зробити правила однаковими для всіх країн. Інакше один і той самий тютюн могли б оподатковувати по-різному залежно від того, як його продають або використовують.

Крім того, акцизи на тютюн — це частина політики зменшення куріння, зокрема й кальяну, який часто помилково вважають менш шкідливим.

Юристи компанії вважають, що суд зайшов надто далеко. На їхню думку, він фактично зрівняв сирий або напівготовий тютюн із готовим продуктом. Це може означати, що податки почнуть застосовувати навіть до проміжних етапів виробництва.

Експерти також звертають увагу, що межа між «сировиною» і «готовим товаром» стає розмитою, особливо зараз, коли вдома можна виконати доволі складні процеси.

Загальна тенденція в Європі

Це рішення вписується у ширшу політику ЄС. У багатьох країнах уже посилюють обмеження на куріння, включно з кальянами: розширюють зони без тютюнового диму, підвищують податки, вводять нові правила для електронних сигарет і нагрівальних пристроїв.

Тепер остаточне рішення має ухвалити суд у Німеччині, але він зобов’язаний врахувати позицію Суду ЄС.

