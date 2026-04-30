Суд в США объявил выговор бывшему прокурору из-за документа, созданного с помощью ИИ

Мужчина подал в суд документ с вымышленными цитатами и ошибочными ссылками.

Федеральный суд в США официально объявил выговор бывшему прокурору Руди Ренферу после того, как в поданном им документе обнаружили многочисленные ошибки. Сам юрист признал, что при подготовке материалов использовал генеративный искусственный интеллект.

Решение принял судья Роберт Т. Нумберс II. В своем постановлении он подчеркнул, что действия юриста серьезно ударили по его репутации — как на местном, так и на национальном уровне. По словам судьи, имя Ренфера в этом суде теперь будет ассоциироваться с несоблюдением базовых профессиональных стандартов.

Руди Ренфер работал юристом более 30 лет, из них 17 — в прокуратуре США в Восточном округе Северной Каролины. В марте он покинул должность, а сейчас его действия дополнительно проверяет Офис профессиональной ответственности Министерства юстиции США. Суд решил не накладывать штраф, учитывая, что юрист уже потерял работу, а это создает для него значительные финансовые последствия.

Скандал возник во время рассмотрения дела ветерана ВВС США Деренса В. Файвгауса, который судится с Министерством обороны США из-за изменений в медицинском страховании. В своем ответе Ренфер утверждал, что аргументы истца не имеют достаточных доказательств. Однако суд установил, что документ содержал неправильные ссылки на судебную практику, вымышленные цитаты и неточные трактовки решений.

На эти ошибки обратил внимание сам истец. После этого Ренфер попросил заменить документ и сначала объяснил ситуацию технической ошибкой. Позже в суде он признал, что не проверил источники перед подачей и использовал искусственный интеллект, чтобы быстрее подготовить материалы, поскольку работал одновременно над несколькими делами. Также он сообщил, что подал заявление об увольнении, а уже на следующий день его фактически уволили.

Суд отдельно подчеркнул: использование искусственного интеллекта не освобождает юристов от ответственности за содержание документов. Если он полагается на такие инструменты, то должен самостоятельно проверять каждую ссылку и факт.

Издание Courthouse News указывает, что в США уже начали вводить правила по использованию ИИ в судах. Например, в Западном округе Северной Каролины юристы обязаны письменно подтверждать, что не использовали ИИ для юридического анализа или что все ссылки тщательно проверены. В то же время в Восточном округе, где рассматривалось дело Ренфера, таких требований пока нет.

