  1. У світі

Суд у США оголосив догану колишньому прокурору через документ, створений за допомогою ШІ

18:05, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік подав до суду документ із вигаданими цитатами і помилковими посиланнями.
Суд у США оголосив догану колишньому прокурору через документ, створений за допомогою ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у США офіційно оголосив догану колишньому прокурору Руді Ренферу після того, як у поданому ним документі виявили численні помилки. Сам юрист визнав, що під час підготовки матеріалів використовував генеративний штучний інтелект.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення ухвалив суддя Роберт Т. Нумберс II. У своїй постанові він наголосив, що дії юриста серйозно вдарили по його репутації — як на місцевому, так і на національному рівні. За словами судді, ім’я Ренфера в цьому суді тепер асоціюватиметься з недотриманням базових професійних стандартів.

Руді Ренфер працював юристом понад 30 років, із них 17 — у прокуратурі США в Східному окрузі Північної Кароліни. У березні він залишив посаду, а зараз його дії додатково перевіряє Офіс професійної відповідальності Міністерства юстиції США. Суд вирішив не накладати штраф, врахувавши, що юрист уже втратив роботу, а це створює для нього значні фінансові наслідки.

Скандал виник під час розгляду справи ветерана ВПС США Деренса В. Файвгауса, який судиться з Міністерство оборони США через зміни в медичному страхуванні. У своїй відповіді Ренфер стверджував, що аргументи позивача не мають достатніх доказів. Проте суд встановив, що документ містив неправильні посилання на судову практику, вигадані цитати та неточні трактування рішень.

На ці помилки звернув увагу сам позивач. Після цього Ренфер попросив замінити документ і спочатку пояснив ситуацію технічною помилкою. Згодом у суді він визнав, що не перевірив джерела перед поданням і використав штучний інтелект, щоб швидше підготувати матеріали, оскільки працював одразу над кількома справами. Також він повідомив, що подав заяву на звільнення, а вже наступного дня його фактично звільнили.

Суд окремо підкреслив: використання штучного інтелекту не звільняє юристів від відповідальності за зміст документів. Якщо він покладається на такі інструменти, то має самостійно перевіряти кожне посилання та факт.

Видання Courthouse News вказує, що у США вже почали запроваджувати правила щодо використання ШІ в судах. Наприклад, у Західному окрузі Північної Кароліни юристи зобов’язані письмово підтверджувати, що не використовували ШІ для юридичного аналізу або що всі посилання ретельно перевірені. Водночас у Східному окрузі, де розглядали справу Ренфера, таких вимог поки що немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]