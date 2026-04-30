Суд у США оголосив догану колишньому прокурору через документ, створений за допомогою ШІ

Чоловік подав до суду документ із вигаданими цитатами і помилковими посиланнями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у США офіційно оголосив догану колишньому прокурору Руді Ренферу після того, як у поданому ним документі виявили численні помилки. Сам юрист визнав, що під час підготовки матеріалів використовував генеративний штучний інтелект.

Рішення ухвалив суддя Роберт Т. Нумберс II. У своїй постанові він наголосив, що дії юриста серйозно вдарили по його репутації — як на місцевому, так і на національному рівні. За словами судді, ім’я Ренфера в цьому суді тепер асоціюватиметься з недотриманням базових професійних стандартів.

Руді Ренфер працював юристом понад 30 років, із них 17 — у прокуратурі США в Східному окрузі Північної Кароліни. У березні він залишив посаду, а зараз його дії додатково перевіряє Офіс професійної відповідальності Міністерства юстиції США. Суд вирішив не накладати штраф, врахувавши, що юрист уже втратив роботу, а це створює для нього значні фінансові наслідки.

Скандал виник під час розгляду справи ветерана ВПС США Деренса В. Файвгауса, який судиться з Міністерство оборони США через зміни в медичному страхуванні. У своїй відповіді Ренфер стверджував, що аргументи позивача не мають достатніх доказів. Проте суд встановив, що документ містив неправильні посилання на судову практику, вигадані цитати та неточні трактування рішень.

На ці помилки звернув увагу сам позивач. Після цього Ренфер попросив замінити документ і спочатку пояснив ситуацію технічною помилкою. Згодом у суді він визнав, що не перевірив джерела перед поданням і використав штучний інтелект, щоб швидше підготувати матеріали, оскільки працював одразу над кількома справами. Також він повідомив, що подав заяву на звільнення, а вже наступного дня його фактично звільнили.

Суд окремо підкреслив: використання штучного інтелекту не звільняє юристів від відповідальності за зміст документів. Якщо він покладається на такі інструменти, то має самостійно перевіряти кожне посилання та факт.

Видання Courthouse News вказує, що у США вже почали запроваджувати правила щодо використання ШІ в судах. Наприклад, у Західному окрузі Північної Кароліни юристи зобов’язані письмово підтверджувати, що не використовували ШІ для юридичного аналізу або що всі посилання ретельно перевірені. Водночас у Східному окрузі, де розглядали справу Ренфера, таких вимог поки що немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.