Компанию обвиняют в халатности и ненадлежащем реагировании на активность подозреваемой в ChatGPT.

Семьи жертв стрельбы в школе канадского города Тамблер-Ридж подали иски против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Об этом сообщает The Verge.

В сообщении отмечается, что семь семей погибших обвиняют компанию и ее руководство в халатности, утверждая, что OpenAI не сообщила правоохранительным органам об активности подозреваемой в стрельбе в сервисе ChatGPT.

Истцы считают, что компания проявила халатность, не проинформировав полицию о подозрительных разговорах пользовательницы, связанных с насилием с применением оружия.

По данным СМИ, OpenAI рассматривала возможность уведомления полиции об активности 18-летней подозреваемой, однако, как утверждается, в итоге решила этого не делать.

В исках также говорится, что компания якобы вводила общественность в заблуждение относительно блокировки аккаунта подозреваемой. По словам истцов, ее учетную запись лишь деактивировали, после чего она смогла создать новую, использовав другой электронный адрес.

Кроме того, семьи погибших заявляют, что конструкция модели GPT-4o была «дефектной» и могла способствовать формированию опасного поведения. Они напоминают, что ранее OpenAI отозвала обновление этой модели после обнаружения её склонности к чрезмерной уступчивости и согласительности с пользователями.

В исках компанию OpenAI обвиняют в неправомерной смерти, халатности, а также в пособничестве и подстрекательстве к массовой стрельбе.

