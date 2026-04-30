Родини жертв стрілянини в канадській школі подали позов проти OpenAI та Сема Альтмана

Компанію звинувачують у недбалості та неналежному реагуванні на активність підозрюваної в ChatGPT.

Родини жертв стрілянини в школі канадського міста Тамблер-Рідж подали позови проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Про це повідомляє The Verge.

У повідомленні зазначається, що сім сімей загиблих звинувачують компанію та її керівництво у недбалості, стверджуючи, що OpenAI не повідомила правоохоронні органи про активність підозрюваної у стрілянині в сервісі ChatGPT.

Позивачі вважають, що компанія проявила недбалість, не поінформувавши поліцію про підозрілі розмови користувачки, пов’язані з насильством із застосуванням зброї.

За даними ЗМІ, OpenAI розглядала можливість повідомлення поліції про активність 18-річної підозрюваної, однак, як стверджується, зрештою вирішила цього не робити.

У позовах також йдеться, що компанія нібито вводила громадськість в оману щодо блокування акаунта підозрюваної. За словами позивачів, її обліковий запис лише деактивували, після чого вона змогла створити новий, використавши іншу електронну адресу.

Окремо родини загиблих заявляють, що конструкція моделі GPT-4o була «дефектною» та могла сприяти формуванню небезпечної поведінки. Вони нагадують, що раніше OpenAI відкликала оновлення цієї моделі після виявлення її схильності бути надмірно поступливою та погоджуватися з користувачами.

У позовах компанію OpenAI звинувачують у неправомірній смерті, недбалості, а також у пособництві та підбурюванні до масової стрілянини.

