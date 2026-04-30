  1. У світі

Родини жертв стрілянини в канадській школі подали позов проти OpenAI та Сема Альтмана

23:48, 30 квітня 2026
Компанію звинувачують у недбалості та неналежному реагуванні на активність підозрюваної в ChatGPT.
Фото: Getty Images
Родини жертв стрілянини в школі канадського міста Тамблер-Рідж подали позови проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Про це повідомляє The Verge.

У повідомленні зазначається, що сім сімей загиблих звинувачують компанію та її керівництво у недбалості, стверджуючи, що OpenAI не повідомила правоохоронні органи про активність підозрюваної у стрілянині в сервісі ChatGPT.

Позивачі вважають, що компанія проявила недбалість, не поінформувавши поліцію про підозрілі розмови користувачки, пов’язані з насильством із застосуванням зброї.

За даними ЗМІ, OpenAI розглядала можливість повідомлення поліції про активність 18-річної підозрюваної, однак, як стверджується, зрештою вирішила цього не робити.

У позовах також йдеться, що компанія нібито вводила громадськість в оману щодо блокування акаунта підозрюваної. За словами позивачів, її обліковий запис лише деактивували, після чого вона змогла створити новий, використавши іншу електронну адресу.

Окремо родини загиблих заявляють, що конструкція моделі GPT-4o була «дефектною» та могла сприяти формуванню небезпечної поведінки. Вони нагадують, що раніше OpenAI відкликала оновлення цієї моделі після виявлення її схильності бути надмірно поступливою та погоджуватися з користувачами.

У позовах компанію OpenAI звинувачують у неправомірній смерті, недбалості, а також у пособництві та підбурюванні до масової стрілянини.

суд ChatGPT OpenAI ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

