  1. В мире

В Польше с мая вступят в силу изменения относительно стажа для работников частных предприятий

19:29, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые правила не влияют на стаж, необходимый для пенсии, однако изменения повлияют на продолжительность отпуска и размер выплат, зависящих от стажа.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше 1 мая вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые изменят расчет стажа для работников частных предприятий. Новые правила позволят работникам иметь более длительные отпуска, пишет InPoland.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что с 1 января 2026 года система уже действует в государственном секторе. Для частных предприятий новые правила вступят в силу с 1 мая. Со следующего месяца в стаж будут засчитываться, в частности, периоды работы на основании гражданско-правовых договоров и периоды ведения предпринимательской деятельности.

Однако поправка к Трудовому кодексу от 26 сентября 2025 года не предусматривает автоматического перерасчета трудового стажа — работники должны будут предоставить документальное подтверждение предыдущих периодов деятельности, например, ведения бизнеса или выполнения договоров поручения, чтобы работодатель мог учесть их при определении стажа.

С 1 мая в трудовой стаж будут засчитываться:

  • периоды предпринимательской деятельности, в течение которых предприниматель фактически осуществлял деятельность и уплачивал взносы на пенсионное страхование и страхование на случай инвалидности;
  • периоды приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за ребенком при условии, что в это время уплачивались взносы на социальное страхование;
  • периоды выполнения гражданско-правовых договоров, включая договоры поручения, агентские договоры и другие договоры о предоставлении услуг;
  • периоды сотрудничества с предпринимателем, в частности в семейном бизнесе (например, сотрудничество с мужем/женой);
  • периоды членства в сельскохозяйственных кооперативах;
  • документально подтвержденные периоды работы за границей, независимо от того, выполнялись ли они в рамках трудовых отношений;
  • период так называемой «льготы на старт», то есть период, в течение которого лицо, начинающее предпринимательскую деятельность, не подлежит обязательному пенсионному страхованию и страхованию на случай инвалидности;
  • период сотрудничества с лицом, имеющим «льготу на старт», если были уплачены взносы на социальное страхование (пенсионное, страхование на случай инвалидности или от несчастного случая).

Документ, подтверждающий эти периоды работы, можно получить исключительно в ZUS. Это можно сделать через учетную запись PUE ZUS (eZUS). Учреждение социального страхования уведомит о готовности документа. Этот документ будет решающим для работодателя при расчете стажа.

Такую справку следует передать работодателю вместе с заявлением о перерасчете стажа.

Работники имеют 24 месяца с даты вступления в силу нормативных актов для подачи документов работодателю (в частном секторе — с 1 мая 2026 года). После этого времени работодатели не будут обязаны включать дополнительные периоды.

Новые правила не влияют на стаж, необходимый для пенсии. Однако новый расчет стажа влияет на продолжительность отпуска и размер выплат, зависящих от стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]