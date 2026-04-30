В Польше с мая вступят в силу изменения относительно стажа для работников частных предприятий

В Польше 1 мая вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые изменят расчет стажа для работников частных предприятий. Новые правила позволят работникам иметь более длительные отпуска, пишет InPoland.

Отмечается, что с 1 января 2026 года система уже действует в государственном секторе. Для частных предприятий новые правила вступят в силу с 1 мая. Со следующего месяца в стаж будут засчитываться, в частности, периоды работы на основании гражданско-правовых договоров и периоды ведения предпринимательской деятельности.

Однако поправка к Трудовому кодексу от 26 сентября 2025 года не предусматривает автоматического перерасчета трудового стажа — работники должны будут предоставить документальное подтверждение предыдущих периодов деятельности, например, ведения бизнеса или выполнения договоров поручения, чтобы работодатель мог учесть их при определении стажа.

С 1 мая в трудовой стаж будут засчитываться:

периоды предпринимательской деятельности, в течение которых предприниматель фактически осуществлял деятельность и уплачивал взносы на пенсионное страхование и страхование на случай инвалидности;

периоды приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за ребенком при условии, что в это время уплачивались взносы на социальное страхование;

периоды выполнения гражданско-правовых договоров, включая договоры поручения, агентские договоры и другие договоры о предоставлении услуг;

периоды сотрудничества с предпринимателем, в частности в семейном бизнесе (например, сотрудничество с мужем/женой);

периоды членства в сельскохозяйственных кооперативах;

документально подтвержденные периоды работы за границей, независимо от того, выполнялись ли они в рамках трудовых отношений;

период так называемой «льготы на старт», то есть период, в течение которого лицо, начинающее предпринимательскую деятельность, не подлежит обязательному пенсионному страхованию и страхованию на случай инвалидности;

период сотрудничества с лицом, имеющим «льготу на старт», если были уплачены взносы на социальное страхование (пенсионное, страхование на случай инвалидности или от несчастного случая).

Документ, подтверждающий эти периоды работы, можно получить исключительно в ZUS. Это можно сделать через учетную запись PUE ZUS (eZUS). Учреждение социального страхования уведомит о готовности документа. Этот документ будет решающим для работодателя при расчете стажа.

Такую справку следует передать работодателю вместе с заявлением о перерасчете стажа.

Работники имеют 24 месяца с даты вступления в силу нормативных актов для подачи документов работодателю (в частном секторе — с 1 мая 2026 года). После этого времени работодатели не будут обязаны включать дополнительные периоды.

Новые правила не влияют на стаж, необходимый для пенсии. Однако новый расчет стажа влияет на продолжительность отпуска и размер выплат, зависящих от стажа.

