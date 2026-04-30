У Польщі з травня набудуть чинності зміни щодо стажу для працівників приватних підприємств

У Польщі 1 травня набудуть чинності зміни до Трудового кодексу, які змінять розрахунок стажу для працівників приватних підприємств. Нові правила дозволять працівникам матиме триваліші відпустки, пише InPoland.

Зазначається, що з 1 січня 2026 року система вже діє у державному секторі. Для приватних підприємств нові правила набудуть чинності з 1 травня. З наступного місяця до стажу зараховуватимуться, зокрема, періоди роботи на підставі цивільно-правових договорів та періоди ведення підприємницької діяльності.

Однак поправка до Трудового кодексу від 26 вересня 2025 року не передбачає автоматичного перерахунку трудового стажу – працівники повинні будуть надати документальне підтвердження попередніх періодів діяльності, наприклад, ведення бізнесу або виконання договорів доручення, щоб роботодавець міг врахувати їх під час визначення стажу.

З 1 травня до трудового стажу зараховуватимуться:

періоди підприємницької діяльності, протягом яких підприємець фактично здійснював підприємницьку діяльність та сплачував внески на пенсійне страхування та страхування на випадок інвалідності;

періоди призупинення підприємницької діяльності у зв’язку з доглядом за дитиною, за умови, що протягом цього часу сплачувалися внески на соціальне страхування;

періоди виконання цивільно-правових договорів, включаючи договори доручення, агентські договори та інші договори про надання послуг;

періоди співпраці з підприємцем, зокрема в сімейному бізнесі (наприклад, співпраця з чоловіком/дружиною);

періоди членства в сільськогосподарських кооперативах;

документовані періоди роботи за кордоном, незалежно від того, чи виконувалися вони в рамках трудових відносин;

період так званої «пільги на старт», тобто період, протягом якого особа, яка розпочинає підприємницьку діяльність, не підлягає обов’язковому пенсійному страхуванню та страхуванню на випадок інвалідності;

період співпраці з особою, яка має «пільгу на старт», якщо були сплачені внески на соціальне страхування (пенсійне, страхування на випадок інвалідності або нещасного випадку).

Документ, що підтверджує ці періоди роботи, можна отримати в виключно в ZUS. Це можна зробити через обліковий запис PUE ZUS (eZUS). Установа соціального страхування повідомить вас про готовність документа. Цей документ буде вирішальним для роботодавця під час розрахунку стажу.

Таку довідку слід передати роботодавцю разом із заявою про перерахунок стажу.

Працівники мають 24 місяці з дати набрання чинності нормативних актів для подання документів роботодавцю (у приватному секторі – з 1 травня 2026 року). Після цього часу роботодавці не будуть зобов’язані включати додаткові періоди.

Нові правила не впливають на стаж, потрібний для пенсії. Проте новий розрахунок стажу впливає на тривалість відпустки та розмір виплат, що залежать від стажу.

