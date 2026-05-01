Илон Маск через суд требует от OpenAI 150 млрд долларов и обвиняет руководство в нарушении принципов

Во время слушаний в Калифорнии бизнесмен заявил, что доверял устным обещаниям о некоммерческом статусе компании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Калифорнии продолжается судебный процесс, в рамках которого основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пытается отсудить 150 миллиардов долларов у компании OpenAI, соучредителем которой он является. Об этом пишет Reuters.

В третий день слушаний Маск принял участие в допросе, заявив, что руководство компании, в частности Сэм Альтман и Грег Брокман, отошло от фундаментальных принципов организации, которая создавалась как некоммерческая структура.

Основной позицией защиты OpenAI является утверждение, что Маск знал о намерениях коммерциализации еще в 2017 году. В то же время сам бизнесмен заявил, что полагался на устные гарантии руководства. Отвечая на вопрос адвоката о юридических документах, он отметил, что не изучал их подробно, ограничившись ознакомлением с заголовками.

Маск также обвинил руководство OpenAI в незаконном обогащении и нарушении принципов благотворительного доверия, заявив, что коммерческая структура фактически поглотила активы некоммерческой организации. По его словам, преобразование некоммерческого учреждения в коммерческое является неприемлемым.

Адвокаты Маска пытались приобщить к делу экспертные заключения об экзистенциальных рисках искусственного интеллекта, однако судья отклонила это ходатайство. Она подчеркнула, что предметом рассмотрения являются вопросы деловой этики и выполнения обязательств, а не безопасность искусственного интеллекта.

В случае удовлетворения иска OpenAI может быть вынуждена вернуться к некоммерческой модели работы, а ее руководство — уйти в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.