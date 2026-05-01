Ілон Маск через суд вимагає від OpenAI $150 млрд і звинувачує керівництво у зраді принципів

Під час слухань у Каліфорнії бізнесмен заявив, що довіряв усним обіцянкам щодо некомерційного статусу компанії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Каліфорнії триває судовий процес, у межах якого засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск намагається відсудити 150 мільярдів доларів у компанії OpenAI, співзасновником якої він є. Про це пише Reuters.

Під час третього дня слухань Маск взяв участь у допиті, заявивши, що керівництво компанії, зокрема Сем Альтман і Грег Брокман, відійшло від фундаментальних принципів організації, яка створювалася як некомерційна структура.

Основною позицією захисту OpenAI є твердження, що Маск знав про наміри комерціалізації ще у 2017 році. Водночас сам бізнесмен заявив, що покладався на усні гарантії керівництва. Відповідаючи на запитання адвоката щодо юридичних документів, він зазначив, що не вивчав їх детально, обмежившись ознайомленням із заголовками.

Маск також звинуватив керівництво OpenAI у незаконному збагаченні та порушенні принципів благодійної довіри, заявивши, що комерційна структура фактично поглинула активи некомерційної організації. За його словами, перетворення некомерційної установи на комерційну є неприйнятним.

Адвокати Маска намагалися долучити до справи експертні свідчення щодо екзистенційних ризиків штучного інтелекту, однак суддя відхилила це клопотання. Вона наголосила, що предметом розгляду є питання бізнес-етики та виконання зобов’язань, а не безпека штучного інтелекту.

У разі задоволення позову OpenAI може бути змушена повернутися до некомерційної моделі роботи, а її керівництво — піти у відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.