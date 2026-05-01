Брила наголо и давала лекарства: в Австралии женщина инсценировала рак у сына ради денег

18:56, 1 мая 2026
Женщина выдумала тяжелый диагноз, чтобы получать деньги, и заставляла ребенка «играть роль» больного.
Брила наголо и давала лекарства: в Австралии женщина инсценировала рак у сына ради денег
В Австралии 45-летнюю женщину приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за то, что она выдумала тяжелую болезнь своего шестилетнего сына и годами вводила в заблуждение людей, собирая деньги якобы на лечение.

Суд установил, что женщина убеждала родственников, друзей и даже школьное сообщество, что ее сын болеет раком глаза. На самом деле это была выдумка, которую она использовала, чтобы получать финансовую помощь и поддерживать дорогой образ жизни, несмотря на собственные долги.

Судья назвала ее действия жестокими и продуманными, подчеркнув, что это была не случайность, а сознательно созданная схема для привлечения внимания и денег.

Как женщина создавала иллюзию болезни

Чтобы убедить окружающих, женщина заставляла ребенка выглядеть больным. Она сбривала ему волосы и брови, накладывала бинты на голову и руки, давала лекарства, даже когда мальчик протестовал, и ограничивала его обычную жизнь. Все это должно было создать впечатление, что ребенок проходит тяжелое лечение.

Издание Independent указывает: история началась после того, как мальчик обратился к врачу из-за травмы глаза. Позже мать заявила, что у него якобы диагностировали рак. Она отправляла сообщения в школу, публиковала фото в соцсетях и просила деньги на «лечение».

Реакция суда и сторон

Женщина признала вину по 11 эпизодам, среди которых мошенничество и действия, которые могли навредить ребенку. Прокуратура подчеркнула, что она использовала сына как инструмент для обмана, из-за чего тот испытал боль и сильный стресс.

Защита объясняла ее поведение финансовыми проблемами и зависимостью от азартных игр, которая появилась после пандемии. Адвокат утверждал, что она не хотела причинить вред детям, но совершила серьезную ошибку.

Муж женщины не был причастен к преступлению. В суде он сказал, что эта история полностью разрушила их семью и нанесла большой вред детям.

Суд также учел, что у женщины недавно диагностировали пограничное расстройство личности. Она признала вину, однако, по словам судьи, не до конца осознает последствия своих действий.

Женщина будет отбывать наказание в тюрьме, но сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в апреле следующего года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

