Брила наголо і давала ліки без потреби: в Австралії жінка інсценувала рак у сина заради грошей

Жінка вигадала тяжкий діагноз, щоб отримувати гроші, і змушувала дитину «грати роль» хворого.

В Австралії 45-річну жінку засудили до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення за те, що вона вигадала важку хворобу свого шестирічного сина і роками вводила в оману людей, збираючи гроші нібито на лікування.

Суд встановив, що жінка переконувала родичів, друзів і навіть шкільну спільноту, що її син хворіє на рак ока. Насправді ж це була вигадка, яку вона використовувала, щоб отримувати фінансову допомогу та підтримувати дорогий спосіб життя, попри власні борги.

Суддя назвала її дії жорстокими та продуманими, підкресливши, що це була не випадковість, а свідомо створена схема для привернення уваги і грошей.

Як жінка створювала ілюзію хвороби

Щоб переконати оточення, жінка змушувала дитину виглядати хворою. Вона збривала йому волосся і брови, накладала бинти на голову та руки, давала ліки, навіть коли хлопчик протестував, і обмежувала його звичайне життя. Усе це мало створити враження, що дитина проходить важке лікування.

Видання Independent вказує: історія почалася після того, як хлопчик звернувся до лікаря через травму ока. Згодом мати заявила, що в нього нібито діагностували рак. Вона надсилала повідомлення до школи, публікувала фото в соцмережах і просила гроші на «лікування».

Реакція суду та сторін

Жінка визнала провину за 11 епізодами, серед яких шахрайство та дії, що могли нашкодити дитині. Прокуратура наголосила, що вона використала сина як інструмент для обману, через що той пережив біль і сильний стрес.

Захист пояснював її поведінку фінансовими проблемами та залежністю від азартних ігор, яка з’явилася після пандемії. Адвокат стверджував, що вона не хотіла шкодити дітям, але зробила серйозну помилку.

Чоловік жінки не був причетний до злочину. У суді він сказав, що ця історія повністю зруйнувала їхню сім’ю і завдала великої шкоди дітям.

Суд також врахував, що жінці нещодавно діагностували прикордонний розлад особистості. Вона визнала провину, однак, за словами судді, не до кінця усвідомлює наслідки своїх дій.

Жінка відбуватиме покарання у в’язниці, але зможе подати на умовно-дострокове звільнення вже у квітні наступного року.

