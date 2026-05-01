Instagram меняет алгоритмы, что ударит по блогерам и мем-аккаунтам

18:02, 1 мая 2026
Новые правила могут повлиять на мем-аккаунты и фан-страницы, а также снизить охват страниц с неоригинальными публикациями.
Фото: ABC News
Meta обновляет алгоритмы рекомендаций в Instagram, чтобы повысить видимость оригинального контента и уменьшить распространение страниц, которые преимущественно публикуют чужие материалы. Об этом сообщает Engadget.

В компании объясняют, что обновление направлено на уменьшение влияния так называемых «агрегаторов» — аккаунтов, которые в основном распространяют контент других авторов без существенных изменений.

В официальном сообщении Meta отмечается, что если аккаунт преимущественно публикует неоригинальные Reels, фото или карусели — то есть материалы, которые он не создавал или не редактировал должным образом, — его посты могут не попадать в рекомендации для новой аудитории.

Это не первое подобное обновление. В 2024 году Meta уже меняла алгоритмы, снижая видимость аккаунтов, которые повторно публикуют чужие Reels. Теперь ограничения распространяются также на фото и карусели. Подобные подходы компания ранее внедряла и в Facebook, пытаясь стимулировать создание оригинального контента.

Что будет с мемами

В то же время в Meta признают, что изменения могут затруднить работу мемных и фан-аккаунтов. Таким страницам рекомендуют делать контент более уникальным — добавлять собственные правки, озвучку или графические элементы.

При этом минимальные изменения, такие как водяные знаки или указание автора, не будут считаться достаточными для подтверждения оригинальности.

Вопросы критериев и проверки

На данный момент не до конца ясно, как именно Meta будет определять, что является оригинальным контентом, особенно в случаях массового распространения одинаковых материалов, в частности старых мемов или скриншотов с других платформ, таких как X.

Пользователи могут проверить возможные ограничения охвата через функцию статуса аккаунта в Instagram. В случае ошибочного применения ограничений предусмотрена возможность подать апелляцию.

