Instagram змінює алгоритми, які вдарять по блогерах і мем-акаунтах

18:02, 1 травня 2026
Нові правила можуть вплинути на мемні та фан-акаунти, а також зменшити охоплення сторінок із неоригінальними публікаціями.
Meta оновлює алгоритми рекомендацій в Instagram, щоб підвищити видимість оригінального контенту та зменшити поширення сторінок, які переважно публікують чужі матеріали. Про це повідомляє Engadget.

У компанії пояснюють, що оновлення спрямоване на зменшення впливу так званих «агрегаторів» — акаунтів, які здебільшого поширюють контент інших авторів без суттєвих змін.

У офіційному повідомленні Meta зазначається, що якщо акаунт переважно публікує неоригінальні Reels, фото або каруселі — тобто матеріали, які він не створював або не редагував належним чином, — його дописи можуть не потрапляти до рекомендацій для нової аудиторії.

Це не перше подібне оновлення. У 2024 році Meta вже змінювала алгоритми, знижуючи видимість акаунтів, які повторно публікують чужі Reels. Тепер обмеження поширюються також на фото та каруселі. Подібні підходи компанія раніше впроваджувала і у Facebook, намагаючись стимулювати створення оригінального контенту.

Що буде з мемами

Водночас у Meta визнають, що зміни можуть ускладнити роботу мемних і фанатських акаунтів. Таким сторінкам рекомендують робити контент більш унікальним — додавати власні редагування, озвучку або графічні елементи.

При цьому мінімальні зміни, як-от водяні знаки чи зазначення автора, не вважатимуться достатніми для підтвердження оригінальності.

Питання критеріїв і перевірки

Наразі не до кінця зрозуміло, як саме Meta визначатиме, що є оригінальним контентом, особливо у випадках масового поширення однакових матеріалів, зокрема старих мемів або скриншотів із інших платформ, таких як X.

Користувачі можуть перевірити можливі обмеження охоплення через функцію статусу акаунта в Instagram. У разі помилкового застосування обмежень передбачена можливість подати апеляцію.

