В Австралии учительница домогалась 15-летнего ученика — следующие 3 года она проведет за решеткой

37-летняя Карли Рэй получила максимальный срок в три года и три месяца лишения свободы с отбыванием двух лет без права на условно-досрочное освобождение за половые сношения с несовершеннолетним и другие преступления.

Окружной суд Ньюкасла вынес приговор бывшей учительнице средней школы в регионе Хантер недалеко от Ньюкасла. 37-летняя Карли Рэй признала себя виновной в четырех уголовных правонарушениях, в частности в половых сношениях с ребенком в возрасте от 14 до 16 лет, подготовке ребенка к незаконной сексуальной деятельности, хранении материалов о жестоком обращении с детьми, а также в действиях с намерением воспрепятствовать осуществлению правосудия. Об этом пишет ABC News.

По данным суда, Рей работала в средней школе Хантера, когда в сентябре 2024 года связалась через социальные сети со своей 15-летней жертвой — мальчиком, который учился в той же школе. Жертва не знала Рей лично, поскольку она преподавала в другой части школьного кампуса.

Судья Питер Марр назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы, из которых не менее двух лет женщина проведет за решеткой без права на условно-досрочное освобождение. «Я убежден, что никакое наказание, кроме лишения свободы, не может быть единственным наказанием в этом деле», — заявил судья.

Во время оглашения приговора Рей плакала и пыталась обратиться к судье. Кто-то из присутствующих в зале для публики воскликнул: «Не делайте этого, пожалуйста».

Суд заслушал, что после первых контактов в соцсетях Рэй предложила парню перейти в зашифрованное приложение. Впоследствии она пригласила его «потусоваться», после чего отвела на местную спортивную площадку, где произошли половые сношения. Через несколько дней в сообщениях Рей признала: «Мне никогда не следовало этого делать», «Это моя вина» и «Я беру на себя полную ответственность».

Во время ареста полиция изъяла телефон Рей и обнаружила сообщения, которые она отправляла парню, в частности несколько видео, на которых она обнажалась. Кроме того, Рей признала, что, находясь под залогом и имея судебный запрет на контакты в связи с насилием, она позвонила жертве и попросила его солгать, чтобы воспрепятствовать правосудию.

Судья Марр при вынесении приговора учел ряд факторов, в частности степень моральной вины, вопрос раскаяния и риск повторного совершения преступления. Он отметил, что не считает вероятным повторение Рей подобного преступления. Суд также заслушал информацию о том, что на момент совершения преступления женщина переживала манию, сопровождавшуюся повышенной энергией, усилением полового влечения и ухудшением способности к адекватному суждению. Судья заявил, что удовлетворен точностью соответствующего экспертного заключения.

В то же время судья Марр отметил, что его пока не убедили в искренности раскаяния обвиняемой. Хотя Рей признала свои действия неправильными и испытала стыд, она, по словам судьи, не смогла поставить себя на место 15-летнего ребенка. Он отдельно подчеркнул, что преступление произошло на рабочем месте — в школе, где Рей недавно прошла курс по обязанностям по защите детей.

Приговор вступил в силу немедленно.

