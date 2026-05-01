В Австралії вчителька домагалася до 15-річного учня – наступні 3 роки вона проведе за ґратами

18:20, 1 травня 2026
37-річна Карлі Рей отримала максимальний термін у три роки і три місяці позбавлення волі з двома роками без права на умовно-дострокове звільнення за статеві зносини з неповнолітнім та інші злочини.
Фото: ABC News
Окружний суд Ньюкасла виніс вирок колишній вчительці середньої школи в регіоні Хантер поблизу Ньюкасла. 37-річна Карлі Рей визнала себе винною у чотирьох кримінальних правопорушеннях, зокрема у статевих зносинах з дитиною віком від 14 до 16 років, підготовці дитини до незаконної сексуальної діяльності, зберіганні матеріалів про жорстоке поводження з дітьми, а також у діянні з наміром перешкодити здійсненню правосуддя. Про це пише ABC News.

За даними суду, Рей працювала у середній школі Хантера, коли у вересні 2024 року зв’язалася через соціальні мережі зі своєю 15-річною жертвою — хлопцем, який навчався в тій самій школі. Жертва не знала Рей особисто, оскільки вона викладала в іншій частині шкільного кампусу.

Суддя Пітер Марр призначив покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі, з яких щонайменше два роки жінка проведе за ґратами без права на умовно-дострокове звільнення. «Я переконаний, що жодне покарання, окрім позбавлення волі, не може бути єдиним покаранням у цій справі», — заявив суддя.

Під час оголошення вироку Рей плакала і намагалася звернутися до судді. Хтось із присутніх у публічній галереї вигукнув: «Не робіть цього, будь ласка».

Суд заслухав, що після перших контактів у соцмережах Рей запропонувала хлопцеві перейти у зашифрований застосунок. Згодом вона запросила його «потусуватися», після чого відвела на місцевий спортивний майданчик, де відбулися статеві зносини. Кілька днів потому у повідомленнях Рей визнала: «Мені ніколи не слід було цього робити», «Це моя вина» і «Я беру на себе повну відповідальність».

Під час арешту поліція вилучила телефон Рей і виявила повідомлення, які вона надсилала хлопцеві, зокрема кілька відео, на яких вона оголювалася. Крім того, Рей визнала, що, перебуваючи під заставою та маючи судову заборону на контакт у зв’язку з насильством, вона зателефонувала жертві та попросила його збрехати, щоб перешкодити правосуддю.

Суддя Марр під час винесення вироку врахував низку факторів, зокрема ступінь моральної провини, питання каяття та ризик повторного вчинення злочину. Він зазначив, що не вважає ймовірним повторення Рей подібного злочину. Суд також заслухав інформацію про те, що на момент скоєння злочину жінка переживала манію, яка супроводжувалася підвищеною енергією, посиленням статевого потягу та погіршенням здатності до адекватного судження. Суддя заявив, що задоволений точністю відповідного експертного висновку.

Водночас суддя Марр вказав, що його ще не переконали в щирості каяття обвинуваченої. Хоча Рей визнала свої дії неправильними і відчула сором, вона, за словами судді, не змогла поставити себе на місце 15-річної дитини. Він окремо наголосив, що злочин стався на робочому місці — у школі, де Рей нещодавно пройшла курс щодо обов’язків із захисту дітей.

Вирок набув чинності негайно.

суд діти освіта Австралія

