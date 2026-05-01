Французская молодежь массово подает заявки на военную службу — мест уже не хватает

Во Франции был зафиксирован ажиотаж вокруг добровольной военной службы.

Французские вооруженные силы уже получили более 2300 заявок от молодых людей, стремящихся присоединиться к первому набору программы добровольной национальной военной службы для граждан 18–25 лет.

Как пишет Le Figaro, в настоящее время предусмотрено всего 1800 мест, значительная часть кандидатов все еще находится на этапе разбирательства.

«Сейчас есть более 2300 заявок, из них около 1600 еще ожидают оценки, а 260 кандидатов уже получили назначение», — сообщил генерал Арно Гужон, заместитель директора по привлечению молодежи во французскую армию. По его словам, около 22% заявок подали женщины.

Подать заявку молодежь в возрасте от 18 до 25 лет могла до июля. Участники программы будут проходить службу продолжительностью 10 месяцев в период с сентября по ноябрь как на материковой территории Франции, так и в ее заморских владениях.

Как отметил генерал Гужон, около 90% кандидатов предпочитают службу в боевых подразделениях — пехоте, кавалерии, инженерных и артиллерийских частях. В то же время, армия предлагает и другие направления, в частности логистику, разведку, техническое обслуживание и испытания техники.

В целом, французские вооруженные силы планируют постепенно увеличивать набор: до 3000 человек в 2026 году, 4000 — в 2027-м и 10 000 — до 2030 года. Конечная цель – довести численность участников программы до 42 500 в 2035 году.

После месяца базовой подготовки новобранцев будут распределять по подразделениям, где их отбирают с учетом состояния здоровья, уровня мотивации и соответствия потребностям армии. Участникам будут выплачивать около 800 евро ежемесячно, а также обеспечивать жильем на время службы.

