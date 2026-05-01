  1. В мире

Французская молодежь массово подает заявки на военную службу — мест уже не хватает

17:57, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Франции был зафиксирован ажиотаж вокруг добровольной военной службы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французские вооруженные силы уже получили более 2300 заявок от молодых людей, стремящихся присоединиться к первому набору программы добровольной национальной военной службы для граждан 18–25 лет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как пишет Le Figaro, в настоящее время предусмотрено всего 1800 мест, значительная часть кандидатов все еще находится на этапе разбирательства.

«Сейчас есть более 2300 заявок, из них около 1600 еще ожидают оценки, а 260 кандидатов уже получили назначение», — сообщил генерал Арно Гужон, заместитель директора по привлечению молодежи во французскую армию. По его словам, около 22% заявок подали женщины.

Подать заявку молодежь в возрасте от 18 до 25 лет могла до июля. Участники программы будут проходить службу продолжительностью 10 месяцев в период с сентября по ноябрь как на материковой территории Франции, так и в ее заморских владениях.

Как отметил генерал Гужон, около 90% кандидатов предпочитают службу в боевых подразделениях — пехоте, кавалерии, инженерных и артиллерийских частях. В то же время, армия предлагает и другие направления, в частности логистику, разведку, техническое обслуживание и испытания техники.

В целом, французские вооруженные силы планируют постепенно увеличивать набор: до 3000 человек в 2026 году, 4000 — в 2027-м и 10 000 — до 2030 года. Конечная цель – довести численность участников программы до 42 500 в 2035 году.

После месяца базовой подготовки новобранцев будут распределять по подразделениям, где их отбирают с учетом состояния здоровья, уровня мотивации и соответствия потребностям армии. Участникам будут выплачивать около 800 евро ежемесячно, а также обеспечивать жильем на время службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Франция военная служба

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]