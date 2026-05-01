Французька молодь масово подає заявки на військову службу — місць уже не вистачає

У Франції зафіксували ажіотаж навколо добровільної військової служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французькі збройні сили вже отримали понад 2300 заявок від молодих людей, які прагнуть долучитися до першого набору програми добровільної національної військової служби для громадян віком 18–25 років.

Як пише Le Figaro, наразі передбачено лише 1800 місць, значна частина кандидатів усе ще перебуває на етапі розгляду.

«Наразі маємо понад 2300 заявок, із них близько 1600 ще очікують оцінювання, а 260 кандидатів уже отримали призначення», — повідомив генерал Арно Гужон, заступник директора з питань залучення молоді до французької армії. За його словами, приблизно 22% заявок подали жінки.

Подати заявку молодь віком від 18 до 25 років могла до липня. Учасники програми проходитимуть службу тривалістю 10 місяців у період із вересня по листопад — як на материковій території Франції, так і в її заморських володіннях.

Як зазначив генерал Гужон, близько 90% кандидатів надають перевагу службі в бойових підрозділах — піхоті, кавалерії, інженерних та артилерійських частинах. Водночас армія пропонує й інші напрями, зокрема логістику, розвідку, технічне обслуговування та випробування техніки.

Загалом французькі збройні сили планують поступово збільшувати набір: до 3000 осіб у 2026 році, 4000 — у 2027-му та 10 000 — до 2030 року. Кінцева мета — довести чисельність учасників програми до 42 500 у 2035 році.

Після місяця базової підготовки новобранців розподілятимуть по підрозділах, де їх відбиратимуть з урахуванням стану здоров’я, рівня мотивації та відповідності потребам армії. Учасникам виплачуватимуть близько 800 євро щомісяця, а також забезпечуватимуть житлом на час служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.