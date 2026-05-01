Трамп объявил о повышении пошлин на импорт автомобилей из ЕС до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на импортируемые из Европейского Союза автомобили и грузовики до 25%.
По его словам, такое решение связано с тем, что Европейский Союз не соблюдает ранее согласованное торговое соглашение с США. Новые тарифы должны вступить в силу уже на следующей неделе.
"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза за автомобили и грузовики, ввозимые в Соединенные Штаты. Тариф будет повышен до 25%", - отметил Трамп.
Трамп подчеркнул, что пошлины не будут применяться к автомобилям и грузовикам, произведенным непосредственно на территории США.
Он отметил, что в настоящее время в стране активно строятся новые автозаводы, в которые инвестировано более 100 миллиардов долларов — по его словам, это рекордный показатель в истории автомобильной промышленности.
