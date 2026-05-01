  1. В мире

Трамп объявил о повышении пошлин на импорт автомобилей из ЕС до 25%

19:04, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тариф на ввоз автомобилей в США с территории ЕС вырастет на 25%, - Дональд Трамп.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на импортируемые из Европейского Союза автомобили и грузовики до 25%.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, такое решение связано с тем, что Европейский Союз не соблюдает ранее согласованное торговое соглашение с США. Новые тарифы должны вступить в силу уже на следующей неделе.

"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза за автомобили и грузовики, ввозимые в Соединенные Штаты. Тариф будет повышен до 25%", - отметил Трамп.

Трамп подчеркнул, что пошлины не будут применяться к автомобилям и грузовикам, произведенным непосредственно на территории США.

Он отметил, что в настоящее время в стране активно строятся новые автозаводы, в которые инвестировано более 100 миллиардов долларов — по его словам, это рекордный показатель в истории автомобильной промышленности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Дональд Трамп авто

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]