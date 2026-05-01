Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт автомобілів з ЄС до 25%

Тариф на ввезення автомобілів до США з території ЄС зросте на 25%, — Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на автомобілі та вантажівки, що імпортуються з Європейського Союзу, до 25%.

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Нові тарифи мають набути чинності вже наступного тижня.

"Я радий оголосити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з Європейського Союзу за автомобілі та вантажівки, які ввозяться до Сполучених Штатів. Тариф буде підвищено до 25%", - сказав Трамп.

Трамп підкреслив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території США.

Він зазначив, що наразі в країні активно будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів — за його словами, це рекордний показник в історії автомобільної промисловості.

