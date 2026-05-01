  1. У світі

Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт автомобілів з ЄС до 25%

19:04, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тариф на ввезення автомобілів до США з території ЄС зросте на 25%, — Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на автомобілі та вантажівки, що імпортуються з Європейського Союзу, до 25%. 

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що Європейський Союз не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Нові тарифи мають набути чинності вже наступного тижня.

"Я радий оголосити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з Європейського Союзу за автомобілі та вантажівки, які ввозяться до Сполучених Штатів. Тариф буде підвищено до 25%", - сказав Трамп. 

Трамп підкреслив, що мита не застосовуватимуться до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території США.

Він зазначив, що наразі в країні активно будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів — за його словами, це рекордний показник в історії автомобільної промисловості.

США ЄС Дональд Трамп авто

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]