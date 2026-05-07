В Латвии опровергли фейк о якобы падении украинского дрона на поезд

17:10, 7 мая 2026
В ведомстве заявили, что распространенная информация об «ударе дрона» не соответствует действительности, а инцидент с поездом имеет техническую причину.
Государственная полиция Латвии зафиксировала распространение ложной информации о якобы падении украинского беспилотника на пассажирский поезд. Об этом сообщает Delfi. Речь идет о сообщении о якобы произошедшем инциденте на железнодорожном участке Рига – Даугавпилс, в частности между станциями Ницгале и Ваболе.

По данным латвийских правоохранителей, вечером 5 мая поступило сообщение о возгорании первого вагона пассажирского поезда на указанном участке.

Предварительная информация свидетельствует, что возгорание возникло в машинном отделении поезда и, вероятно, было вызвано технической неисправностью двигателя.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного процесса.

Все пассажиры были своевременно эвакуированы из поезда. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Государственной полиции Латвии подчеркнули, что информация о падении беспилотника является ложной.

Правоохранители предупреждают, что целенаправленное распространение дезинформации и провокационных сообщений, которые могут вызвать панику в обществе, может повлечь за собой уголовную ответственность.

