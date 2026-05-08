Бывшие министры обороны Китая приговорены к смертной казни за коррупцию

Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу получили условные смертные приговоры в рамках масштабной антикоррупционной кампании в китайской армии.

Бывших министров обороны Китая Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Это одно из самых суровых наказаний в рамках многолетней кампании по «чистке» военного руководства, сообщает The Guardian.

Как передает китайское государственное агентство «Синьхуа», обоих бывших чиновников признали виновными в коррупции после рассмотрения дела военным судом. Речь идет о приговорах в виде смертной казни с отсрочкой на два года, что обычно означает возможную замену наказания на пожизненное заключение при условии надлежащего поведения.

В сообщении отмечается, что условно-досрочное освобождение для них не предусмотрено. В то же время оба экс-министра лишены политических прав пожизненно, а их имущество подлежит конфискации. По оценкам, такие приговоры должны стать сигналом для других представителей военного руководства относительно масштабов антикоррупционной кампании.

Ли Шанфу занимал пост министра обороны Китая в течение семи месяцев в 2023 году, тогда как его предшественник Вэй Фэнхэ руководил ведомством пять лет. Формальная должность министра обороны в Китае имеет ограниченное влияние, поскольку ключевое управление вооруженными силами осуществляет Центральная военная комиссия Коммунистической партии Китая.

При этом оба чиновника ранее занимали должности, связанные с контролем над значительными бюджетами и доступом к конфиденциальным военным технологиям. В частности, Ли Шанфу возглавлял департамент закупок военной техники в 2017–2022 годах, а Вэй Фэнхэ руководил Ракетными войсками Народно-освободительной армии, которые отвечают за ядерный арсенал Китая.

Китайские государственные СМИ ранее сообщали, что Ли Шанфу был признан виновным в «серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». В ходе расследования установлено, что он якобы получал неправомерные выгоды при принятии кадровых решений, использовал служебное положение для оказания предпочтений другим лицам и получал значительные суммы денег и ценностей.

По данным исследователей Центра стратегических и международных исследований, с 2022 года в рамках антикоррупционной кампании в вооруженных силах Китая было уволено или отстранено более 100 старших офицеров. Часть из них исчезла из публичного поля без официальных объяснений.

Президент Китая Си Цзиньпин, находящийся у власти с 2012 года, сделал борьбу с коррупцией одним из ключевых направлений своей политики. В последние годы антикоррупционные меры активно затронули и Народно-освободительную армию, что, по оценкам экспертов, вызывает дискуссии относительно стабильности и боеспособности военной системы.

В январе также сообщалось о кадровых изменениях в отношении одного из высших военных руководителей Китая Чжан Юся.

