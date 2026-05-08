Ексміністри оборони Китаю отримали смертні вироки за корупцію

Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою виконання вироку. Це одне з найсуворіших покарань у межах багаторічної кампанії з «чистки» військового керівництва, повідомляє The Guardian.

Як передає китайське державне агентство «Сіньхуа», обох колишніх посадовців визнали винними у корупції після розгляду справи військовим судом. Йдеться про вироки у вигляді смертної кари з відстрочкою на два роки, що зазвичай означає можливу заміну покарання на довічне ув’язнення за умови належної поведінки.

У повідомленні зазначається, що умовно-дострокове звільнення для них не передбачене. Водночас обидва ексміністри позбавлені політичних прав довічно, а їхнє майно підлягає конфіскації. За оцінками, такі вироки мають стати сигналом для інших представників військового керівництва щодо масштабів антикорупційної кампанії.

Лі Шанфу обіймав посаду міністра оборони Китаю протягом семи місяців у 2023 році, тоді як його попередник Вей Фенхе керував відомством п’ять років. Формальна посада міністра оборони в Китаї має обмежений вплив, оскільки ключове управління збройними силами здійснює Центральна військова комісія Комуністичної партії Китаю.

Водночас обидва чиновники раніше займали посади, пов’язані з контролем значних бюджетів і доступом до конфіденційних військових технологій. Зокрема, Лі Шанфу очолював департамент закупівель військової техніки у 2017–2022 роках, а Вей Фенхе керував Ракетними військами Народно-визвольної армії, які відповідають за ядерний арсенал Китаю.

Китайські державні ЗМІ раніше повідомляли, що Лі Шанфу був визнаний винним у «серйозному порушенні партійної дисципліни та закону». У межах розслідування встановлено, що він нібито отримував неправомірні вигоди у кадрових рішеннях, використовував службове становище для надання переваг іншим особам та отримував значні суми грошей і цінностей.

За даними дослідників Центру стратегічних і міжнародних досліджень, із 2022 року в межах антикорупційної кампанії у збройних силах Китаю було звільнено або відсторонено понад 100 старших офіцерів. Частина з них зникла з публічного поля без офіційних пояснень.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває при владі з 2012 року, зробив боротьбу з корупцією одним із ключових напрямів своєї політики. В останні роки антикорупційні заходи активно зачепили й Народно-визвольну армію, що, за оцінками експертів, викликає дискусії щодо стабільності та боєздатності військової системи.

У січні також повідомлялося про кадрові зміни щодо одного з найвищих військових керівників Китаю Чжан Юся.

