В Испании можно получить штраф до 1500 евро за «нарушение эстетики»

В ряде городов Испании за сушку белья на балконе могут оштрафовать на сумму до 1500 евро.

В нескольких испанских городах местные правила предусматривают значительные штрафы за развешивание одежды на балконах, которые видны с улицы. Максимальные санкции могут достигать 1500 евро.

Как сообщает The Olive Press, в городе Лорка (провинция Мурсия) развешивание белья на улице может обойтись нарушителям в сумму до 1500 евро.

Городской совет Лорки внес изменения в постановление 2010 года, за которые проголосовали представители партий PP и Vox. Целью изменений названа защита зданий и противодействие тому, что местные власти определяют как «антисоциальное поведение».

Штрафы за нарушение установлены в пределах от 151 до 1500 евро в зависимости от степени серьезности.

В правилах города запрещаются действия или поведение, которые негативно влияют на состояние зданий и окружающей среды и приводят к их деградации.

Мэр Лорки Фульхенсио Хил заявил, что речь идет об упорядочении городского пространства и улучшении сосуществования жителей. По его словам, состояние фасадов и балконов, которые видны с улицы, влияет на общее восприятие города, поэтому новые нормы должны стимулировать «образцовое поведение».

Он также отметил, что инициативу поддержали общественные организации и социальные группы.

Лорка — не единственный город в Испании, где действуют подобные ограничения. В Фару-де-Виго местные правила запрещают развешивать белье на балконах, которые видны с улицы, вытряхивать одежду или оставлять предметы, которые могут представлять опасность для прохожих. Штрафы там могут достигать 750 евро.

Подобные нормы также действуют в Лериде, Таррагоне и Жироне, где муниципальные правила содержат отдельные положения об использовании балконов для сушки одежды.

В Барселоне в 2025 году сообщалось о намерении усилить контроль и предусмотреть штрафы до 750 евро за белье, вывешенное за окнами, из соображений сохранения эстетики зданий. В то же время подобные ограничения уже были закреплены в городском постановлении 1999 года, хотя оно не касалось террас.

Согласно действующим правилам Барселоны по использованию общественного пространства, штрафы за незначительные нарушения могут начинаться примерно от 30 евро и возрастать до 750 евро только в исключительных случаях.

В Мадриде также действуют правила городского планирования, которые предусматривают, что веревки для сушки белья должны иметь защитные элементы, чтобы одежду было сложно увидеть с улицы, и не могут быть интегрированы в конструкцию балконов.

