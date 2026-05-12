В Іспанії можна отримати штраф до 1500 євро за «порушення естетики»

У низці міст Іспанії за сушіння білизни на балконі можуть штрафувати до 1500 євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У кількох іспанських містах місцеві правила передбачають значні штрафи за розвішування одягу на балконах, які видно з вулиці. Найбільші санкції можуть сягати 1500 євро.

Як повідомляє The Olive Press, у місті Лорка (провінція Мурсія) розвішування білизни на вулиці може обійтися порушникам у суму до 1500 євро.

Міська рада Лорки внесла зміни до постанови 2010 року, за які проголосували представники партій PP та Vox. Метою змін названо захист будівель та протидію тому, що місцева влада визначає як «антисоціальну поведінку».

Штрафи за порушення встановлено в межах від 151 до 1500 євро залежно від ступеня серйозності.

У правилах міста забороняються дії або поведінка, що негативно впливають на стан будівель і довкілля та призводять до їхньої деградації.

Мер Лорки Фульхенсіо Хіл заявив, що йдеться про впорядкування міського простору та покращення співіснування мешканців. За його словами, стан фасадів і балконів, які видно з вулиці, впливає на загальне сприйняття міста, тому нові норми мають стимулювати «зразкову поведінку».

Він також зазначив, що ініціативу підтримали громадські організації та соціальні групи.

Лорка не єдине місто Іспанії, де діють подібні обмеження. У Фару-де-Віго місцеві правила забороняють розвішувати білизну на балконах, які видно з вулиці, витрушувати одяг або залишати предмети, що можуть становити небезпеку для перехожих. Штрафи там можуть сягати 750 євро.

Подібні норми також діють у Лериді, Таррагоні та Жироні, де муніципальні правила містять окремі положення щодо використання балконів для сушіння одягу.

У Барселоні у 2025 році повідомлялося про наміри посилити контроль і передбачити штрафи до 750 євро за білизну, вивішену за вікнами з міркувань збереження естетики будівель. Водночас подібні обмеження вже були закріплені в міській постанові 1999 року, хоча вона не стосувалася терас.

Згідно з чинними правилами Барселони щодо використання громадського простору, штрафи за незначні порушення можуть починатися приблизно від 30 євро і зростати до 750 євро лише у виняткових випадках.

У Мадриді також діють правила міського планування, які передбачають, що мотузки для сушіння білизни повинні мати захисні елементи, щоб одяг було складно побачити з вулиці, і не можуть бути інтегровані в конструкцію балконів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.