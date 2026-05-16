ИИ вместо судов: в Бразилии компании начали предотвращать иски еще до их появления

Компании используют искусственный интеллект для прогнозирования конфликтов, автоматического урегулирования споров и сокращения расходов на судебные процессы.

Фото: soil.edu.in

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Развитие искусственного интеллекта в юридических департаментах крупных бразильских компаний начало менять традиционную логику корпоративных судебных споров. Вместо того чтобы действовать только после попадания конфликтов в суд, такие компании, как Ânima Educação, Porto, Nubank и iFood, все активнее используют ИИ, автоматизацию и анализ данных для предотвращения исков, урегулирования конфликтов и сокращения расходов, пишет Globo.

Юридический директор Nubank Умберту Кьези Филью заявил, что стратегия компании базируется на трех принципах: предотвращение, управление судебными процессами и урегулирование споров.

«Прежде всего мы стараемся избежать судебных процессов. Если это невозможно, мы сосредотачиваемся на надлежащем управлении и, желательно, ищем консенсусные решения», — сказал Кьези во время конференции по юридическим технологиям AB2L LawX 2026, которая состоялась в Рио-де-Жанейро.

Nubank использует искусственный интеллект от начального анализа новых продуктов до мониторинга судебных дел.

По словам Кьези, учреждение сейчас использует внутренний инструмент, который структурировал более 3,2 миллиона юридических документов в централизованное хранилище данных. Это позволяет компании выявлять закономерности в жалобах клиентов и операционные слабые места.

«Мы превращаем эту базу данных в структурированные данные, что помогает улучшить стратегии юридической защиты и выявить возможности для совершенствования бизнеса и коммуникации», — пояснил он.

По словам Кьези, система также помогает отличать обоснованные иски от дел, которые компания считает злоупотреблением правом на судебную защиту.

В iFood ИИ преимущественно используется в операционной деятельности.

Юридический и налоговый директор компании Родолфу Араужу отметил, что компания использует искусственный интеллект с 2018 года и создала собственные структуры legal operations и tax technology для взаимодействия юридических команд с командами IT и аналитики данных.

Компания также разработала платформу Toqan, которая объединяет внутренние инструменты ИИ в контролируемой среде, особенно для работы с конфиденциальной юридической информацией.

По словам Араужу, система интегрируется с внешними платформами генеративного ИИ, одновременно сохраняя внутренние механизмы управления и контроля защиты данных.

«Мы минимизируем риски, связанные с внешними инструментами, и создаем среду управления», — сказал он.

Для руководства предотвращение конфликтов начинается еще до подачи официальной жалобы.

iFood использует автоматизированные системы в своем приложении для решения проблем клиентов в реальном времени, соединяя потребителей и рестораны еще до того, как споры перерастут в жалобы в органы защиты прав потребителей или судебные иски.

В Porto юридический директор Адриана Симойнс сообщила, что страховая компания начала создавать систему примирения еще в 2020 году для управления большим количеством судебных дел.

По ее словам, компания использует платформу для параметризации информации по делам, выявления слабых кейсов и автоматического направления их на переговоры по урегулированию. Сегодня лишь часть дел направляется на переговоры, однако успешность мировых соглашений достигает 84%.

«Платформа очень помогает нам, поскольку может параметризировать то, что необходимо анализировать для повышения эффективности нашей работы и урегулирования споров», — отметила она.

В Ânima Educação рост количества исков после приобретения в 2021 году бразильских активов Laureate Education ускорил внедрение подобных стратегий.

Поглощение увеличило количество студентов компании и повысило ее уязвимость к юридическим спорам. Юридический директор Умберту Корделла объяснил, что компания сейчас сосредотачивается на двух главных стратегиях: устранении первопричин судебных споров и увеличении количества мировых соглашений по делам, пригодным для примирения.

В настоящее время, по словам Корделлы, успешность мировых соглашений составляет 83%, а компания смогла сократить фактические выплаты на 43% по сравнению с первоначальными оценками юридических рисков.

«Мы должны перейти от мышления судебного спора к подходу урегулирования конфликтов», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.