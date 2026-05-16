ШІ замість судів: у Бразилії компанії почали запобігати позовам ще до їх появи

18:43, 16 травня 2026
Компанії використовують штучний інтелект для прогнозування конфліктів, автоматичного врегулювання спорів і скорочення витрат на судові процеси.
Розвиток штучного інтелекту в юридичних департаментах великих бразильських компаній почав змінювати традиційну логіку корпоративних судових спорів. Замість того, щоб діяти лише після потрапляння конфліктів до суду, такі компанії, як Ânima Educação, Porto, Nubank та iFood, дедалі активніше використовують ШІ, автоматизацію та аналіз даних для запобігання позовам, врегулювання конфліктів і скорочення витрат, пише Globo.

Юридичний директор Nubank Умберту К’єзі Філью заявив, що стратегія компанії базується на трьох принципах: запобігання, управління судовими процесами та врегулювання спорів.

«Насамперед ми намагаємося уникнути судових процесів. Якщо це неможливо, ми зосереджуємося на належному управлінні та, бажано, шукаємо консенсусні рішення», — сказав К’єзі під час конференції з юридичних технологій AB2L LawX 2026, яка відбулася в Ріо-де-Жанейро.

Nubank використовує штучний інтелект від початкового аналізу нових продуктів до моніторингу судових справ.

За словами К’єзі, установа зараз використовує внутрішній інструмент, який структурував понад 3,2 мільйона юридичних документів у централізоване сховище даних. Це дозволяє компанії виявляти закономірності у скаргах клієнтів та операційні слабкі місця.

«Ми перетворюємо цю базу даних на структуровані дані, що допомагає покращити стратегії юридичного захисту та виявити можливості для вдосконалення бізнесу й комунікації», — пояснив він.

За словами К’єзі, система також допомагає відрізняти обґрунтовані позови від справ, які компанія вважає зловживанням правом на судовий захист.

У iFood ШІ переважно використовується в операційній діяльності.

Юридичний і податковий директор компанії Родолфу Араужу зазначив, що компанія використовує штучний інтелект з 2018 року та створила власні структури legal operations і tax technology для взаємодії юридичних команд із командами IT та аналітики даних.

Компанія також розробила платформу Toqan, яка об’єднує внутрішні інструменти ШІ в контрольованому середовищі, особливо для роботи з конфіденційною юридичною інформацією.

За словами Араужу, система інтегрується із зовнішніми платформами генеративного ШІ, водночас зберігаючи внутрішні механізми управління та контролю захисту даних.

«Ми мінімізуємо ризики, пов’язані із зовнішніми інструментами, і створюємо середовище управління», — сказав він.

Для керівника запобігання конфліктам починається ще до подання офіційної скарги.

iFood використовує автоматизовані системи у своєму застосунку для вирішення проблем клієнтів у реальному часі, з’єднуючи споживачів і ресторани ще до того, як суперечки переростуть у скарги до органів захисту прав споживачів або судові позови.

У Porto юридична директорка Адріана Сімойнс повідомила, що страхова компанія почала створювати систему примирення ще у 2020 році для управління великою кількістю судових справ.

За її словами, компанія використовує платформу для параметризації інформації про справи, виявлення слабких кейсів та автоматичного спрямування їх на переговори щодо врегулювання. Сьогодні лише частина справ направляється на переговори, однак успішність мирових угод сягає 84%.

«Платформа дуже допомагає нам, оскільки може параметризувати те, що потрібно аналізувати для підвищення ефективності нашої роботи та врегулювання спорів», — зазначила вона.

У Ânima Educação зростання кількості позовів після придбання у 2021 році бразильських активів Laureate Education пришвидшило впровадження подібних стратегій.

Поглинання збільшило кількість студентів компанії та підвищило її вразливість до юридичних спорів. Юридичний директор Умберту Корделла пояснив, що компанія зараз зосереджується на двох головних стратегіях: усуненні першопричин судових спорів і збільшенні кількості мирових угод у справах, придатних для примирення.

Наразі, за словами Корделли, успішність мирових угод становить 83%, а компанія змогла зменшити фактичні виплати на 43% порівняно з початковими оцінками юридичних ризиків.

«Ми маємо перейти від мислення судового спору до підходу врегулювання конфліктів», — заявив він.

