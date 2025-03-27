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Рада поддержала временную приостановку взыскания долгов по кредитам для бизнеса, чье имущество в оккупации

13:35, 27 марта 2025
Верховная Рада поддержала смягчение условий кредитования для бизнеса, чье имущество в оккупации.
Рада поддержала временную приостановку взыскания долгов по кредитам для бизнеса, чье имущество в оккупации
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 12148, который предусматривает смягчение условий кредитования и лизинга для малого и среднего бизнеса. Его действие распространяется на предприятия, в том числе аграрные, чье имущество оказалось в оккупации или в зоне боевых действий, сообщил автор законопроекта и член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

По его словам, принятый законопроект — это о справедливости в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Он пояснил: речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала полномасштабного вторжения. Из-за войны они не могут осуществлять хозяйственную деятельность, поскольку имущество, которое было предметом кредита или договоров лизинга, находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

«Этот законопроект предусматривает возможность приостановления начисления и взыскания кредиторской задолженности по кредитам и приостановления и взыскания имущества с поручителей», — уточнил Павел Павлиш.

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