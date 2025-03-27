ВСП уволил судью Александровского райсуда Кировоградской области Павла Ивченко

Судья Павел Ивченко уволен за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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В четверг, 27 марта, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Ивченко Павла Александровича с должности судьи Александровского районного суда Кировоградской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Александровского районного суда Кировоградской области Павла Ивченко к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи либо свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

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