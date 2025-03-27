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ВРП звільнила суддю Олександрівського райсуду Кіровоградської області Павла Івченка

13:53, 27 березня 2025
Суддю Павла Івченка звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Олександрівського райсуду Кіровоградської області Павла Івченка
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У четвер, 27 березня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Івченка Павла Олександровича з посади судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павла Івченка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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суддя звільнення ВРП

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