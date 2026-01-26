Минфин, Минобороны и Минветеранов раскритиковали: законопроекты о страховании волонтеров признали сырыми

В Комитете молодежи и спорта заявили, что законопроекты по государственному страхованию жизни, здоровья и трудоспособности волонтеров нуждаются в доработке.

Фото: Общественное

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел два законопроекта, касающихся введения государственного страхования жизни, здоровья и трудоспособности волонтеров во время оказания ими помощи в условиях войны. Речь идет о законопроекте № 13515 и альтернативном к нему № 13515-1.

Обе законодательные инициативы предусматривали расширение направлений государственной поддержки волонтерской деятельности путем введения страхования волонтеров за счет государственного бюджета от несчастных случаев. Вместе с тем альтернативный законопроект также предлагал ведение реестра застрахованных волонтеров и определение источников финансирования таких расходов.

В то же время Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады и Министерство юстиции высказали замечания и предложения. Также их не поддержавли Министерство обороны, Министерство по делам ветеранов и Министерство финансов. В то же время Министерство социальной политики и Министерство молодежи и спорта выразили поддержку при условии существенной доработки.

Как указали в Верховной Раде, в выводах отмечено, что в Законе Украины «О страховании» не используются понятия «обязательное» и «государственное» страхование. Класс страхования 1, по которому предлагается страховать жизнь, здоровье и трудоспособность волонтеров, — это страхование от несчастного случая (в том числе на случай производственной травмы и профессионального заболевания), отличное от страхования жизни.

Более того, с 1 января 2024 года введен в действие Закон Украины «О страховании», которым внедрена новая модель государственного регулирования и надзора за деятельностью на страховом рынке и переход от обязательных видов страхования к обязанности наличия заключенного договора страхования по отдельным видам деятельности. Также, согласно пункту 2 части второй статьи 2 Закона Украины «О страховании», «действие этого Закона не распространяется на общеобязательное государственное социальное страхование».

По мнению Министерства финансов, непонятно, каким будет механизм введения обязательного государственного страхования жизни, здоровья и трудоспособности волонтеров за счет государственного бюджета, а также его соответствие законодательству.

Также законопроекты не учитывают, что согласно части первой статьи 6 Закона Украины «О волонтерской деятельности» в случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районе проведения определенных Законом мероприятий семье погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременная денежная помощь в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц, а в случае получения инвалидности волонтером вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания указанной волонтерской помощи, — соответственно 250, 200 и 150 прожиточных минимумов в зависимости от установленной группы инвалидности.

Министерство по делам ветеранов обращает внимание, что указанная единовременная денежная помощь по своей сути фактически является страховой выплатой, выплачиваемой государством волонтеру в случае его гибели (смерти) или в случае установления ему инвалидности, полученной во время оказания указанной выше волонтерской помощи.

В то же время в Минветеранов обращают внимание, что размер единовременной денежной помощи, выплачиваемой волонтерам согласно Закону, меньше размера единовременной денежной помощи, выплачиваемой в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», и фактически с 2015 года не пересматривался. Поэтому Министерство предлагает рассмотреть вопрос о возможности увеличения размера единовременной денежной помощи волонтерам с учетом финансовых возможностей государственного бюджета.

Кроме того, абзацем седьмым части второй статьи 5 Закона Украины «Об основных принципах волонтерской деятельности» предусмотрено, что организации и учреждения, привлекающие волонтеров к своей деятельности, имеют право страховать жизнь и здоровье волонтеров на период осуществления ими волонтерской деятельности, при этом до сих пор не решен вопрос освобождения неприбыльных организаций от уплаты налогов за страхование волонтеров. Соответствующий законопроект (реестр. № 10400) был поддержан Комитетом по вопросам молодежи и спорта, однако до сих пор не рассмотрен в главном комитете.

Общественная организация в своем заключении к законопроекту № 13515 поддерживает общую идею создания механизма страхования волонтеров, однако вместе с тем, по их мнению, предлагаемые изменения не решают комплексно вопрос создания благоприятной законодательной среды для страхования волонтеров.

Общественная организация отмечает, что статьей 6 Закона «О волонтерской деятельности» и Постановлением Кабинета Министров № 604 от 19 августа 2015 года урегулирован вопрос выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания указанной волонтерской помощи.

Однако, согласно данным Министерства по делам ветеранов, с 2015 года по сентябрь 2024 года были приняты решения о назначении единовременной денежной помощи лишь 33 заявителям, из них: 5 лиц, получивших инвалидность (1 волонтер после 24 февраля 2022 года); 28 семей погибших (умерших) волонтеров (6 семей после 24 февраля 2022 года).

Таким образом, по результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде вернуть оба законопроекта на доработку авторам.

Кроме того, Комитет обратится к Кабинету Министров с предложением разработать отдельный законопроект, направленный на комплексное усиление государственной поддержки волонтеров, а также на проведение анализа эффективности выполнения статьи 6 Закона Украины «О волонтерской деятельности» относительно назначения единовременной денежной помощи в случае гибели волонтера или установления инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания волонтерской помощи.

