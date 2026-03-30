Несовершеннолетним для приобретения в собственность имущества не нужно будет получать разрешение от органа опеки

22:36, 30 марта 2026
Ранее для оформления имущества на ребенка — в частности квартиры, дома или автомобиля — необходимо было получать разрешение органов опеки.
Несовершеннолетним для приобретения в собственность имущества не нужно будет получать разрешение от органа опеки
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала законопроект об усовершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Речь идет о проекте закона № 12254, который упрощает оформление имущества и автомобилей на несовершеннолетних детей. Разрешение органов опеки остается необходимым только для продажи или раздела имущества.

По словам главы подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Ирины Борзовой, ранее для оформления имущества на ребенка — в частности квартиры, дома или автомобиля — необходимо было получать разрешение органов опеки. В новой редакции закона такое требование отменяется: достаточно согласия родителей.

«Сегодня, когда ребенок получает в собственность имущество — квартиру, дом или автомобиль, — необходимо получать разрешение органа опеки. На самом деле материальное положение ребенка улучшается, и такие разрешения — это лишняя бюрократия, затягивание времени и нагрузка на государственные органы. Поэтому принятый законопроект решает эту очень простую, но важную проблему и защищает права ребенка. Таким образом, теперь, когда несовершеннолетний ребенок будет приобретать имущество в собственность, потребуется только разрешение родителей», — отметила депутат.

В то же время контроль со стороны государства сохраняется в случаях отчуждения имущества. В частности, при продаже, обмене или иных действиях, которые могут привести к утрате имущества, оформленного на несовершеннолетнее лицо, как и ранее, необходимо получать разрешение органов опеки.

По словам Борзовой, такая норма является предохранителем от возможных злоупотреблений и направлена на обеспечение защиты прав детей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

