Несовершеннолетним для приобретения в собственность имущества не нужно будет получать разрешение от органа опеки

Ранее для оформления имущества на ребенка — в частности квартиры, дома или автомобиля — необходимо было получать разрешение органов опеки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала законопроект об усовершенствовании порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Речь идет о проекте закона № 12254, который упрощает оформление имущества и автомобилей на несовершеннолетних детей. Разрешение органов опеки остается необходимым только для продажи или раздела имущества.

По словам главы подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Ирины Борзовой, ранее для оформления имущества на ребенка — в частности квартиры, дома или автомобиля — необходимо было получать разрешение органов опеки. В новой редакции закона такое требование отменяется: достаточно согласия родителей.

«Сегодня, когда ребенок получает в собственность имущество — квартиру, дом или автомобиль, — необходимо получать разрешение органа опеки. На самом деле материальное положение ребенка улучшается, и такие разрешения — это лишняя бюрократия, затягивание времени и нагрузка на государственные органы. Поэтому принятый законопроект решает эту очень простую, но важную проблему и защищает права ребенка. Таким образом, теперь, когда несовершеннолетний ребенок будет приобретать имущество в собственность, потребуется только разрешение родителей», — отметила депутат.

В то же время контроль со стороны государства сохраняется в случаях отчуждения имущества. В частности, при продаже, обмене или иных действиях, которые могут привести к утрате имущества, оформленного на несовершеннолетнее лицо, как и ранее, необходимо получать разрешение органов опеки.

По словам Борзовой, такая норма является предохранителем от возможных злоупотреблений и направлена на обеспечение защиты прав детей.

