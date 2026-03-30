Кабмин направил в Раду законопроект об усовершенствовании гуманитарного разминирования – что предлагают

14:12, 30 марта 2026
Законопроект уточняет понятие гуманитарного разминирования, обновляет терминологию и определяет механизмы поддержки пострадавших от взрывоопасных предметов.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15108, направленный на совершенствование законодательства в сфере гуманитарного разминирования и противоминной деятельности.

Законопроект предусматривает адаптацию украинского законодательства к международным стандартам IMAS, обновление определений и терминов, а также создание условий для привлечения квалифицированных кадров к процессам разминирования, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Основные положения законопроекта

  • Уточнение понятия гуманитарного разминирования – разделение на оперативное (чрезвычайное) реагирование и плановое гуманитарное разминирование, с определением исполнителей этих мероприятий.
  • Модернизация терминов и определений, регулирующих отношения в сфере противоминной деятельности и гуманитарного разминирования.
  • Обеспечение процессов разминирования квалифицированными кадрами, что позволит повысить эффективность мероприятий и безопасность выполнения работ.
  • Совершенствование отдельных аспектов противоминной деятельности в соответствии с международными договорами и практиками партнеров Украины.
  • Поддержка пострадавших лиц – уточнено, что это включает оказание медицинской, психологической, профессиональной и социальной помощи для минимизации последствий повреждений от взрывоопасных предметов.
  • Уточнение элементов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
  • Определение источников информации и необходимых систем, в частности функционирования реестра территорий, загрязненных или предположительно загрязненных взрывоопасными предметами, на постоянной основе.
  • Уточнение основ государственного регулирования и управления в сфере противоминной деятельности.
  • Расширение полномочий местных администраций и органов местного самоуправления в сфере противоминной деятельности с учетом изменений в законодательстве.

