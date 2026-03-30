Кабмин предлагает изменения в ГПК по делам о дискриминации: законопроект подали в Раду

Кабмин подал в Совет законопроект об имплементации положений Директивы Совета ЕС 2004/113/ЕС.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15107, который предусматривает внесение изменений в статью 81 Гражданского процессуального кодекса Украины для имплементации положений Директивы Совета ЕС 2004/113/ЕС.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями директивы о равном отношении к мужчинам и женщинам в доступе к товарам и услугам и их предоставлении.

Законопроект предлагает новую редакцию абзаца первого части второй статьи 81 ГПК, согласно которой в делах о дискриминации истец предоставляет фактические данные, позволяющие предположить наличие прямой или косвенной дискриминации. В случае предоставления таких данных бремя доказывания отсутствия нарушения принципа равенства возлагается на ответчика.

