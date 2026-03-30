Кабмин предлагает изменения в ГПК по делам о дискриминации: законопроект подали в Раду

13:54, 30 марта 2026
Кабмин подал в Совет законопроект об имплементации положений Директивы Совета ЕС 2004/113/ЕС.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15107, который предусматривает внесение изменений в статью 81 Гражданского процессуального кодекса Украины для имплементации положений Директивы Совета ЕС 2004/113/ЕС.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями директивы о равном отношении к мужчинам и женщинам в доступе к товарам и услугам и их предоставлении.

Законопроект предлагает новую редакцию абзаца первого части второй статьи 81 ГПК, согласно которой в делах о дискриминации истец предоставляет фактические данные, позволяющие предположить наличие прямой или косвенной дискриминации. В случае предоставления таких данных бремя доказывания отсутствия нарушения принципа равенства возлагается на ответчика.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

Рада планирует привлечь донорскую поддержку для доплат должностным лицам в размере до 50%

В парламенте рассматривают изменения, которые позволят стимулировать работу должностных лиц с международными проектами через дополнительные выплаты.

Большая Палата Суда справедливости признала маркетплейсы ответственными за контент пользователей

Европейский суд признал онлайн-операторов ответственными за обработку персональной информации — включая фотографии, которые могут загружать анонимные пользователи.

В Раде обсуждают возможность запрета сноса МАФов и киосков: чем это обосновано

Законопроект Галины Третьяковой передает право решать судьбу МАФов судам, запрещая местным властям действовать по своему усмотрению.

