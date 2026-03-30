  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украинцы за рубежом смогут получать бесплатную правовую помощь — закон

19:14, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина присоединится к Конвенции о международном доступе к правосудию.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4820-IX о присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию (законопроект № 0304). 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Присоединение к Конвенции является частью обязательств Украины в рамках европейской интеграции, в частности является одним из мероприятий по выполнению Дорожной карты по верховенству права.

Что меняет закон

Речь идет о обеспечении доступа к бесплатной правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах для граждан одного государства во время судебных процессов в другом государстве. В таких случаях граждане получают правовую помощь на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Конвенция также упрощает процедуры подачи документов и взаимодействия между государствами во время таких судебных дел.

 

Согласно Конвенции, обращение о бесплатной правовой помощи составляется по формуляру, приложенному к Конвенции, и должно сопровождаться подтверждающими документами. Кроме того, обращения, документы и ответы на запросы о дополнительной информации должны составляться на государственном языке запрашиваемого государства или сопровождаться переводом на этот язык, а также могут подаваться на английском или французском языках.

В частности, центральный орган государства, который получает обращение, рассматривает его или передает на рассмотрение компетентному органу. Все документы, направляемые в рамках Конвенции, не требуют легализации, не оплачиваются и должны рассматриваться безотлагательно. Конвенция также предусматривает возможность признания и бесплатного принудительного исполнения в другом государстве решения о возмещении судебных расходов по обращению лица, в пользу которого оно вынесено.

Граждане государств-участников могут получать копии или выписки из государственных реестров и судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а при необходимости их легализовать. Однако в гражданских и коммерческих делах запрещается арест или содержание под стражей как способ исполнения решения или обеспечительная мера.

Роль Министерства юстиции

Законопроект определяет, что ключевые функции по реализации Конвенции будет выполнять Министерство юстиции Украины. Именно оно:

Получает обращения о бесплатной правовой помощи;

Направляет соответствующие обращения в другие государства;

Взаимодействует с иностранными органами при исполнении судебных решений о возмещении судебных расходов.

Таким образом, Минюст станет центральным органом координации международной правовой помощи в рамках этой Конвенции.

В настоящее время участниками Конвенции являются 28 государств: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Швейцария.

При этом Конвенция будет применяться только в отношениях с теми государствами-участниками, которые в течение 12 месяцев не выразят возражений против присоединения Украины.

Что это значит для граждан

Присоединение к Конвенции открывает украинцам новые возможности для защиты своих прав за границей.

В частности, граждане смогут:

  • получать бесплатную правовую помощь в судах других государств-участников;
  • подавать документы в международных гражданских и хозяйственных спорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Владимир Зеленский

Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]