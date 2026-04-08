Из законопроекта о цифровых платформах исключили доступ к банковской тайне

16:58, 8 апреля 2026
Верховная Рада приняла законопроект о налогообложении дохода с цифровых платформ.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект №15111-д, который предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложение. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Инициатива является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Документ предусматривает внедрение европейской модели контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически передавать налоговым органам данные о доходах своих пользователей.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о регулировании цифровых платформ претерпел существенную доработку.

В частности, как отметил нардеп, в обновленной редакции документа учтены операции с подержанными товарами.

Кроме того, из законопроекта исключили положения о введении специальных счетов для пользователей платформ, а также нормы, предусматривающие доступ к банковской тайне.

В частности, документ:

  • учитывает требования по обмену информацией о продаже товаров в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения;
  • предусматривает упрощение условий применения льготной ставки (5%) для налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, а именно:
  • предусмотрена возможность применения льготных условий налогообложения доходов от платформ для самозанятых лиц при условии, что осуществляемые через платформу виды отчётной деятельности отличаются от зарегистрированных видов хозяйственной деятельности физического лица-предпринимателя;
  • исключены положения об открытии специальных счетов для продавцов через платформы и о раскрытии банковской тайны;
  • уточняет требования к налоговому агенту — оператору платформы-нерезиденту, а также предусматривает упрощение порядка подачи отчётности (раз в год через специальное портальное решение) и уплаты налогов (ежемесячно в иностранной валюте);
  • упрощает процедуры уплаты налоговых обязательств физическими лицами, получающими доходы через платформы в случаях, если сумма полученного дохода превышает 834 размера заработной платы, установленной законом на 1 января отчётного (налогового) года, или если доход от продажи товаров превышает сумму необлагаемого дохода (вместо подачи декларации налоговое обязательство будет определяться контролирующим органом);
  • устраняет риск признания трудовыми отношений между оператором платформы и подотчётными продавцами в части предоставления через платформу личных услуг.

Верховная Рада Украины законопроект налоговая банковская тайна

