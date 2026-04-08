Із законопроєкту про цифрові платформи виключили доступ до банківської таємниці

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування доходу з цифрових платформ.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №15111-д, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Ініціатива є частиною міжнародних зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Документ передбачає запровадження європейської моделі контролю, відповідно до якої онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою даними про доходи своїх користувачів.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкт про регулювання цифрових платформ зазнав суттєвого доопрацювання.

Зокрема, як вказує нардеп, в оновленій редакції документа взяли до уваги операції з вживаними товарами.

Крім того, із законопроєкту вилучили положення про запровадження спеціальних рахунків для користувачів платформ, а також норми, що передбачали доступ до банківської таємниці.

Зокрема, документ:

враховує вимоги щодо обміну інформацією про продаж товарів відповідно до Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування;

передбачає спрощення умов застосування пільгової ставки (5%) для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, а саме:

передбачено можливість застосування пільгових умов оподаткування доходів від платформ для самозайнятих осіб за умови, що здійснювані через платформу види звітної діяльності є іншими, ніж зареєстровані види господарської діяльності фізичної особи-підприємця;

виключено положення про відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи та про розкриття банківської таємниці;

уточнює вимоги до податкового агента – оператора платформи-нерезидента, а також передбачає спрощення порядку подання звітності (раз на рік через спеціальне портальне рішення) та сплати податків (щомісяця в іноземній валюті);

спрощує процедури сплати податкових зобов’язань фізичними особами, які отримують доходи через платформи у випадках, якщо сума отриманого доходу перевищує 834 розміри заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, або якщо дохід від продажу товарів перевищує суму неоподатковуваного доходу (замість подання декларації податкове зобов’язання визначатиметься контролюючим органом);

усуває ризик визнання трудовими відносин між оператором платформи та підзвітними продавцями щодо надання через платформу особистих послуг.

