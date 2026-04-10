В Украине создадут специальные центры подготовки к национальному сопротивлению — подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4826-ІХ по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению — законопроект №13347.

Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования. Изменения предусматривают внедрение дисциплины «Основы национального сопротивления», создание специальных Центров подготовки и регламентируют использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.

По словам главы комитета Александра Завитневича, документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют внедрить новую дисциплину «Основы национального сопротивления», а также обновить и усовершенствовать преподавание предмета «Защита Украины».

Законопроект также предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводиться практические занятия.

Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить «оружейные» модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.

Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

