В Україні створять спеціальні центри підготовки до нацспротиву — підписано закон

Закон запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4826-ІХ щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву — законопроєкт №13347.

Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти. Зміни передбачають впровадження дисципліни «Основи національного спротиву», створення спеціальних Центрів підготовки та регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

За словами голови комітету Олександр Завітневич, документ передбачає зміну підходу до підготовки громадян. Замість базової загальновійськової підготовки пропонується запровадити комплексну систему підготовки до національного спротиву.

Підготовка охоплюватиме учнів та студентів незалежно від статі. У закладах освіти планують запровадити нову дисципліну «Основи національного спротиву», а також оновити та вдосконалити викладання предмета «Захист України».

Законопроєкт також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву, де проводитимуть практичні заняття.

Практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільби. Їх планують проводити на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

Документ також чітко визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного спротиву.

