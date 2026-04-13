Внедрение е-ТТН во внутренних перевозках: обнародован проект закона
Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно внедрения товарно-транспортной накладной в электронной форме в сфере внутренних грузовых перевозок».
Документ разработан с целью цифровизации сферы грузовых перевозок, внедрения современных цифровых решений в сфере автомобильных транспортных перевозок посредством внедрения системы электронного документооборота — электронной товарно-транспортной накладной, а также внедрения решений, которые станут инструментом для уменьшения теневой экономики.
Основной целью является создание прозрачного механизма государственного контроля, автоматизация учета товарно-материальных ценностей и оптимизация взаимодействия между участниками транспортного процесса.
Внедрение е-ТТН позволит:
- упростить работу бизнеса;
- автоматизировать учет грузов;
- снизить расходы на документооборот;
- усилить контроль за перевозками;
- бороться с теневыми схемами и перегрузкой транспорта.
Проект закона предлагает установить дату обязательного использования е-ТТН для внутренних перевозок с 1 января 2027 года. Бумажный формат предлагается оставить как исключение — в случае технической невозможности оформить электронный документ.
Отдельное внимание в законопроекте уделено контролю весовых параметров транспорта, что поможет сохранять дорожную инфраструктуру.
В настоящее время е-ТТН уже доступна для бизнеса: для работы авторизовано 6 платформ электронного документооборота, поэтому компании уже могут полностью отказаться от бумажных накладных.
Замечания и предложения принимаются до 9 мая 2026 года. Предложения можно направлять на электронный адрес: [email protected]
