  1. Законодательство
  2. / В Украине

Внедрение е-ТТН во внутренних перевозках: обнародован проект закона

20:30, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цель законопроекта — системная цифровизация рынка перевозок грузов и внедрение электронного документооборота.
Фото: edin.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно внедрения товарно-транспортной накладной в электронной форме в сфере внутренних грузовых перевозок».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ разработан с целью цифровизации сферы грузовых перевозок, внедрения современных цифровых решений в сфере автомобильных транспортных перевозок посредством внедрения системы электронного документооборота — электронной товарно-транспортной накладной, а также внедрения решений, которые станут инструментом для уменьшения теневой экономики.

Основной целью является создание прозрачного механизма государственного контроля, автоматизация учета товарно-материальных ценностей и оптимизация взаимодействия между участниками транспортного процесса.

Внедрение е-ТТН позволит:

  • упростить работу бизнеса;
  • автоматизировать учет грузов;
  • снизить расходы на документооборот;
  • усилить контроль за перевозками;
  • бороться с теневыми схемами и перегрузкой транспорта.

Проект закона предлагает установить дату обязательного использования е-ТТН для внутренних перевозок с 1 января 2027 года. Бумажный формат предлагается оставить как исключение — в случае технической невозможности оформить электронный документ.

Отдельное внимание в законопроекте уделено контролю весовых параметров транспорта, что поможет сохранять дорожную инфраструктуру.

В настоящее время е-ТТН уже доступна для бизнеса: для работы авторизовано 6 платформ электронного документооборота, поэтому компании уже могут полностью отказаться от бумажных накладных.

Замечания и предложения принимаются до 9 мая 2026 года. Предложения можно направлять на электронный адрес: [email protected]

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минразвития обнародовало проект постановления, который превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

транспорт

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]