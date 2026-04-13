Внедрение е-ТТН во внутренних перевозках: обнародован проект закона

Цель законопроекта — системная цифровизация рынка перевозок грузов и внедрение электронного документооборота.

Фото: edin.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно внедрения товарно-транспортной накладной в электронной форме в сфере внутренних грузовых перевозок».

Документ разработан с целью цифровизации сферы грузовых перевозок, внедрения современных цифровых решений в сфере автомобильных транспортных перевозок посредством внедрения системы электронного документооборота — электронной товарно-транспортной накладной, а также внедрения решений, которые станут инструментом для уменьшения теневой экономики.

Основной целью является создание прозрачного механизма государственного контроля, автоматизация учета товарно-материальных ценностей и оптимизация взаимодействия между участниками транспортного процесса.

Внедрение е-ТТН позволит:

упростить работу бизнеса;

автоматизировать учет грузов;

снизить расходы на документооборот;

усилить контроль за перевозками;

бороться с теневыми схемами и перегрузкой транспорта.

Проект закона предлагает установить дату обязательного использования е-ТТН для внутренних перевозок с 1 января 2027 года. Бумажный формат предлагается оставить как исключение — в случае технической невозможности оформить электронный документ.

Отдельное внимание в законопроекте уделено контролю весовых параметров транспорта, что поможет сохранять дорожную инфраструктуру.

В настоящее время е-ТТН уже доступна для бизнеса: для работы авторизовано 6 платформ электронного документооборота, поэтому компании уже могут полностью отказаться от бумажных накладных.

Замечания и предложения принимаются до 9 мая 2026 года. Предложения можно направлять на электронный адрес: [email protected]

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.