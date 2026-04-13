Впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях: оприлюднили проєкт закону
Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень»
Документ розроблено з метою цифровізації сфери вантажних перевезень, запровадження сучасних цифрових рішень у сфері автомобільних транспортних перевезень шляхом впровадження системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна, а також запровадження рішень, що будуть інструментом для зменшення тіньової економіки.
Основною ціллю є створення прозорого механізму державного контролю, автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей та оптимізація взаємодії між учасниками транспортного процесу.
Запровадження е-ТТН дозволить:
- спростити роботу бізнесу
- автоматизувати облік вантажів
- зменшити витрати на документообіг
- посилити контроль за перевезеннями
- боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту
Проєкт закону пропонує вставити дату обов’язкового використання е-ТТН для внутрішніх перевезень з 1 січня 2027 року. Паперовий формат пропонується залишити як виняток – у разі технічної неможливості оформити електронний документ.
Окрему увагу в законопроєкті приділено контролю вагових параметрів транспорту, що допоможе зберігати дорожню інфраструктуру.
Наразі е-ТТН уже доступна для бізнесу: для роботи авторизовано 6 платформ електронного документообігу, тож компанії вже можуть повністю відмовлятися від паперових накладних.
Зауваження та пропозиції приймаються до 9 травня 2026 року. Пропозиції можна надсилати на електронну адресу: [email protected].
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.