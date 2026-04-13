Впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях: оприлюднили проєкт закону

20:30, 13 квітня 2026
Мета законопроєкту – системна цифровізація ринку перевезень вантажів та впровадження електронного документообігу.
Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень»

Документ розроблено з метою цифровізації сфери вантажних перевезень, запровадження сучасних цифрових рішень у сфері автомобільних транспортних перевезень шляхом впровадження системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна, а також запровадження рішень, що будуть інструментом для зменшення тіньової економіки.

Основною ціллю є створення прозорого механізму державного контролю, автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей та оптимізація взаємодії між учасниками транспортного процесу.

Запровадження е-ТТН дозволить:

- спростити роботу бізнесу

 - автоматизувати облік вантажів

 - зменшити витрати на документообіг

 - посилити контроль за перевезеннями

 - боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту

Проєкт закону пропонує вставити дату обов’язкового використання е-ТТН для внутрішніх перевезень з 1 січня 2027 року. Паперовий формат пропонується залишити як виняток – у разі технічної неможливості оформити електронний документ.

Окрему увагу в законопроєкті приділено контролю вагових параметрів транспорту, що допоможе зберігати дорожню інфраструктуру.

Наразі е-ТТН уже доступна для бізнесу: для роботи авторизовано 6 платформ електронного документообігу, тож компанії вже можуть повністю відмовлятися від паперових накладних.

Зауваження та пропозиції приймаються до 9 травня 2026 року.  Пропозиції можна надсилати на електронну адресу: [email protected].

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мінрозвитку оприлюднило проєкт постанови, яка перетворює ТТН з паперової формальності на централізовану державну ІТ-систему.

