Курс на ЕС: Верховная Рада обновляет правила для возобновляемой энергетики
11:30, 29 апреля 2026
Украина приближает «зеленую» энергетику к ЕС.
Верховная Рада 29 апреля приняла за основу законопроект № 14271, направленный на стимулирование использования энергии из возобновляемых источников и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.
За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.
Документ предусматривает приведение нормативно-правовой базы в сфере возобновляемой энергетики в соответствие с европейскими требованиями, что является одним из шагов в процессе евроинтеграции Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.