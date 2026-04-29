Курс на ЕС: Верховная Рада обновляет правила для возобновляемой энергетики

Украина приближает «зеленую» энергетику к ЕС.

Верховная Рада 29 апреля приняла за основу законопроект № 14271, направленный на стимулирование использования энергии из возобновляемых источников и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

Документ предусматривает приведение нормативно-правовой базы в сфере возобновляемой энергетики в соответствие с европейскими требованиями, что является одним из шагов в процессе евроинтеграции Украины.

