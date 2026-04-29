Курс на ЄС: Верховна Рада оновлює правила для відновлюваної енергетики

Україна наближає «зелену» енергетику до ЄС.

Верховна Рада 29 квітня прийняла за основу законопроєкт № 14271, спрямований на стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Документ передбачає приведення нормативно-правової бази у сфері відновлюваної енергетики у відповідність до європейських вимог, що є одним із кроків у процесі євроінтеграції України.

Як вказали у Верховній Раді, Акт, зокрема:

спрощує розвиток сонячних і вітрових електростанцій;

вводить правила для енергетичних спільнот (коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію);

визначає, де можна швидше будувати об’єкти відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячні та вітрові електростанції);

наближає українські правила до європейських стандартів;

змінює дозвільні процедури, щоб їх було простіше проходити.

Законопроєкт має стратегічне значення та спрямований на:

виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства;

імплементацію положень Директиви (ЄС) 2018/2001 про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел.

Крім того, ухвалення Закону сприятиме підготовці України до переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, оскільки сектор відновлюваних джерел енергії входить до 15-ї частини переговорного розділу «Енергетика».

Акт допоможе зробити енергосистему України стійкішою, підвищити енергетичну безпеку й залучити інвестиції до сектору «зеленої енергетики» (сонце, вітер, біоенергія тощо). Збільшення власної «зеленої» енергії в Україні призведе до меншої залежності від імпорту енергії.

Очікується також впровадження критеріїв сталості для біопалива, що сприятиме зменшенню викидів парникових газів, а також реалізація спільних проєктів з країнами ЄС у сфері зеленої енергетики.

Гармонізація українського законодавства з правом ЄС дозволить комплексно модернізувати сектор відновлюваної енергетики в Україні.

У Верховній Раді зазначають, що на сьогодні рівень імплементації європейського законодавства у сфері відновлюваної енергетики становить близько 61%.

У межах підготовки законопроєкту до другого читання передбачається досягнення балансу між вимогами ЄС та особливостями української енергосистеми. Зокрема, планується усунути техніко-юридичні неузгодженості та врахувати позиції народних депутатів, органів виконавчої влади й експертного середовища.

