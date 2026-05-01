Украина вводит рыночный надзор за товарами на маркетплейсах по стандартам ЕС — подписан закон

15:51, 1 мая 2026
Владимир Зеленский подписал закон о рыночном надзоре за товарами на маркетплейсах по стандартам ЕС
Украина вводит рыночный надзор за товарами на маркетплейсах по стандартам ЕС — подписан закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на усовершенствование государственного рыночного надзора в соответствии с требованиями Евросоюза 4839-IX (законопроект 12426).

Документ предусматривает унификацию подходов к контролю качества товаров: проверки будут производиться по одинаковым правилам как для продукции в традиционных магазинах, так и для товаров, продаваемых через интернет-платформы.

Кроме того, закон расширяет возможности государства оперативно реагировать на обращение потребителей. Это должно усилить защиту их прав и обеспечить безопасность и надлежащее качество продукции на рынке.

Принятый акт является частью подготовки к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что является важным шагом для интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза. Ожидается, что это создаст предпосылки свободного обращения украинских товаров в ЕС и повысит доверие к национальной системе контроля качества.

