Украина вводит рыночный надзор за товарами на маркетплейсах по стандартам ЕС — подписан закон

Владимир Зеленский подписал закон о рыночном надзоре за товарами на маркетплейсах по стандартам ЕС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на усовершенствование государственного рыночного надзора в соответствии с требованиями Евросоюза 4839-IX (законопроект 12426).

Документ предусматривает унификацию подходов к контролю качества товаров: проверки будут производиться по одинаковым правилам как для продукции в традиционных магазинах, так и для товаров, продаваемых через интернет-платформы.

Кроме того, закон расширяет возможности государства оперативно реагировать на обращение потребителей. Это должно усилить защиту их прав и обеспечить безопасность и надлежащее качество продукции на рынке.

Ранее мы писали, что Рада установила равные правила проверок как для магазинов, так и онлайн-платформ.

Принятый акт является частью подготовки к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что является важным шагом для интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза. Ожидается, что это создаст предпосылки свободного обращения украинских товаров в ЕС и повысит доверие к национальной системе контроля качества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.