  1. Законодавство
  2. / В Україні

Україна запроваджує ринковий нагляд за товарами на маркетплейсах за стандартами ЄС — підписано закон

15:51, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підписав закон про ринковий нагляд за товарами на маркетплейсах за стандартами ЄС
Україна запроваджує ринковий нагляд за товарами на маркетплейсах за стандартами ЄС — підписано закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на вдосконалення державного ринкового нагляду відповідно до вимог Євросоюзу 4839-IX (законопроєкт 12426)

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає уніфікацію підходів до контролю якості товарів: перевірки здійснюватимуться за однаковими правилами як для продукції у традиційних магазинах, так і для товарів, що продаються через інтернет-платформи.

Крім того, закон розширює можливості держави оперативно реагувати на звернення споживачів. Це має посилити захист їхніх прав та гарантувати безпечність і належну якість продукції на ринку.

Раніше ми писали, що Рада встановила однакові правила перевірок як для магазинів, так і онлайн-платформ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]