Україна запроваджує ринковий нагляд за товарами на маркетплейсах за стандартами ЄС — підписано закон

Володимир Зеленський підписав закон про ринковий нагляд за товарами на маркетплейсах за стандартами ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на вдосконалення державного ринкового нагляду відповідно до вимог Євросоюзу 4839-IX (законопроєкт 12426)

Документ передбачає уніфікацію підходів до контролю якості товарів: перевірки здійснюватимуться за однаковими правилами як для продукції у традиційних магазинах, так і для товарів, що продаються через інтернет-платформи.

Крім того, закон розширює можливості держави оперативно реагувати на звернення споживачів. Це має посилити захист їхніх прав та гарантувати безпечність і належну якість продукції на ринку.

