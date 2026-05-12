Военнослужащим, освобожденным из тюрьмы для службы в ВСУ, хотят предоставить право на 30 дней отпуска

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15225, который должен урегулировать прохождение военной службы по контракту лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания.

Документ предлагает предоставить этой категории военнослужащих право на ряд отпусков. В частности, речь идет о ежегодном основном отпуске продолжительностью 30 календарных дней с возможностью разделения на части, с сохранением денежного и материального обеспечения.

Также предлагается разрешить отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии, после ранения или освобождения из плена, а также дополнительные отпуска по семейным обстоятельствам.

Отдельно законопроект предусматривает право женщин-военнослужащих на отпуск в связи с беременностью и родами.

Кроме того, документ определяет механизм перевода таких военнослужащих в другие подразделения ВСУ после как минимум одного года службы в специализированных подразделениях. Также предлагается разрешить перевод независимо от срока службы, если военнослужащего не назначили на должность в соответствии с заключением ВВК.

Законопроектом также предлагается расширить перечень оснований для увольнения со службы. Среди них — достижение предельного возраста, непригодность или временная непригодность к службе по состоянию здоровья, установление инвалидности вследствие ранения или заболевания, освобождение из плена, беременность, необходимость ухода за ребенком, обвинительный приговор суда, а также окончание особого периода или объявление демобилизации.

Авторы инициативы отмечают, что принятие документа должно повысить мотивацию военнослужащих из числа условно-досрочно освобожденных лиц и обеспечить равенство их правового статуса с другими категориями военных.

