  1. Законодательство
  2. / В Украине

Военнослужащим, освобожденным из тюрьмы для службы в ВСУ, хотят предоставить право на 30 дней отпуска

17:22, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ предусматривает ежегодный отпуск, возможность перевода в другие подразделения и новые условия увольнения со службы.
Военнослужащим, освобожденным из тюрьмы для службы в ВСУ, хотят предоставить право на 30 дней отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15225, который должен урегулировать прохождение военной службы по контракту лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предлагает предоставить этой категории военнослужащих право на ряд отпусков. В частности, речь идет о ежегодном основном отпуске продолжительностью 30 календарных дней с возможностью разделения на части, с сохранением денежного и материального обеспечения.

Также предлагается разрешить отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии, после ранения или освобождения из плена, а также дополнительные отпуска по семейным обстоятельствам.

Отдельно законопроект предусматривает право женщин-военнослужащих на отпуск в связи с беременностью и родами.

Кроме того, документ определяет механизм перевода таких военнослужащих в другие подразделения ВСУ после как минимум одного года службы в специализированных подразделениях. Также предлагается разрешить перевод независимо от срока службы, если военнослужащего не назначили на должность в соответствии с заключением ВВК.

Законопроектом также предлагается расширить перечень оснований для увольнения со службы. Среди них — достижение предельного возраста, непригодность или временная непригодность к службе по состоянию здоровья, установление инвалидности вследствие ранения или заболевания, освобождение из плена, беременность, необходимость ухода за ребенком, обвинительный приговор суда, а также окончание особого периода или объявление демобилизации.

Авторы инициативы отмечают, что принятие документа должно повысить мотивацию военнослужащих из числа условно-досрочно освобожденных лиц и обеспечить равенство их правового статуса с другими категориями военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ВСУ военные армия военнослужащие военная служба отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]