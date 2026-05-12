Військовим, звільненим із в’язниці для служби в ЗСУ, хочуть дати право на 30 днів відпустки

Документ передбачає щорічну відпустку, можливість переведення в інші підрозділи та нові умови звільнення зі служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15225, який має врегулювати проходження військової служби за контрактом особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання.

Документ пропонує надати цій категорії військовослужбовців право на низку відпусток. Зокрема, йдеться про щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини, зі збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Також пропонується дозволити відпустки для лікування за висновком військово-лікарської комісії, після поранення або звільнення з полону, а також додаткові відпустки за сімейними обставинами.

Окремо законопроєкт передбачає право жінок-військовослужбовиць на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Крім того, документ визначає механізм переведення таких військовослужбовців до інших підрозділів ЗСУ після щонайменше одного року служби у спеціалізованих підрозділах. Також пропонується дозволити переведення незалежно від строку служби, якщо військового не призначили на посаду відповідно до висновку ВЛК.

Законопроєктом також пропонується розширити перелік підстав для звільнення зі служби. Серед них — досягнення граничного віку, непридатність або тимчасова непридатність до служби за станом здоров’я, отримання інвалідності внаслідок поранення чи захворювання, звільнення з полону, вагітність, необхідність догляду за дитиною, обвинувальний вирок суду, а також закінчення особливого періоду чи оголошення демобілізації.

Автори ініціативи зазначають, що ухвалення документа має підвищити мотивацію військовослужбовців із числа умовно-достроково звільнених осіб та забезпечити рівність їхнього правового статусу з іншими категоріями військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.