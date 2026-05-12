  1. Законодавство
  2. / В Україні

Військовим, звільненим із в’язниці для служби в ЗСУ, хочуть дати право на 30 днів відпустки

17:22, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ передбачає щорічну відпустку, можливість переведення в інші підрозділи та нові умови звільнення зі служби.
Військовим, звільненим із в’язниці для служби в ЗСУ, хочуть дати право на 30 днів відпустки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15225, який має врегулювати проходження військової служби за контрактом особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ пропонує надати цій категорії військовослужбовців право на низку відпусток. Зокрема, йдеться про щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини, зі збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Також пропонується дозволити відпустки для лікування за висновком військово-лікарської комісії, після поранення або звільнення з полону, а також додаткові відпустки за сімейними обставинами.

Окремо законопроєкт передбачає право жінок-військовослужбовиць на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Крім того, документ визначає механізм переведення таких військовослужбовців до інших підрозділів ЗСУ після щонайменше одного року служби у спеціалізованих підрозділах. Також пропонується дозволити переведення незалежно від строку служби, якщо військового не призначили на посаду відповідно до висновку ВЛК.

Законопроєктом також пропонується розширити перелік підстав для звільнення зі служби. Серед них — досягнення граничного віку, непридатність або тимчасова непридатність до служби за станом здоров’я, отримання інвалідності внаслідок поранення чи захворювання, звільнення з полону, вагітність, необхідність догляду за дитиною, обвинувальний вирок суду, а також закінчення особливого періоду чи оголошення демобілізації.

Автори ініціативи зазначають, що ухвалення документа має підвищити мотивацію військовослужбовців із числа умовно-достроково звільнених осіб та забезпечити рівність їхнього правового статусу з іншими категоріями військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ЗСУ військові армія військовослужбовці військова служба відпустка

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Новий Цивільний кодекс може ввести аудит поведінки у шлюбі, а аліменти дозволить стягувати через нотаріуса

У проєкті нового ЦК з’явилася окрема глава про аліменти — із новими правилами стягнення, індексацією та підставами для втрати права на утримання.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]