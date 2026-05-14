В Украине факторинг будет регулироваться отдельным законом: что изменится для бизнеса и финкомпаний

Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс по регулированию факторинга.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно регулирования отношений в сфере факторинга №4863-IX (законопроект 12307).

Документ будет регулировать предоставление факторинговых услуг специализированным законом в соответствии с международными практиками, что позволит бизнесу быстрее получать финансирование.

Напомним, факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ключевая идея заключается в исключении из Гражданского кодекса Украины положений, регулирующих факторинг, и передаче этого регулирования специальному закону «О факторинге».

Согласно изменениям, статья 1077 ГК Украины изложена в новой редакции, где договор факторинга определяется как передача или обязательство передать право денежного требования за вознаграждение, а фактор приобретает это право и осуществляет оплату. В частности, из ГК Украины исключены статьи 1079–1086, которые ранее формировали детальное регулирование факторинговых правоотношений. Они определяли, кто может быть сторонами договора, как распределяются права и обязанности между клиентом, фактором и должником, в каких случаях возникает ответственность, а также каким образом происходит исполнение обязательств после уступки права денежного требования.

Сам Закон Украины «О факторинге», вступивший в законную силу в июле 2025 года, фактически меняет подход к регулированию этого рынка. Речь идет о формировании целостной модели, где четко определены участники, их роли и принципы работы. Его основная функция — сделать рынок более прозрачным и минимизировать риски злоупотреблений, в частности ситуаций, когда одно и то же право требования может быть передано нескольким разным факторам.

Закон закрепляет базовые понятия — факторинг, фактор, клиент, должник и денежное требование — и таким образом унифицирует терминологию, которая ранее могла трактоваться по-разному на практике. Важными изменениями является детализация прав и обязанностей сторон договора факторинга.

Это должно уменьшить количество споров и обеспечить более сбалансированную модель взаимодействия между участниками рынка. Отметим, что факторинг — это финансовая услуга, при которой банк или финансовая компания (фактор) выкупает у предприятия дебиторскую задолженность (неоплаченные инвойсы) за отгруженные товары или услуги. Это позволяет бизнесу мгновенно получить до 90-100% суммы платежа, не дожидаясь оплаты от покупателя, что улучшает оборотные средства.

