  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине факторинг будет регулироваться отдельным законом: что изменится для бизнеса и финкомпаний

18:37, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс по регулированию факторинга.
В Украине факторинг будет регулироваться отдельным законом: что изменится для бизнеса и финкомпаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно регулирования отношений в сфере факторинга №4863-IX (законопроект 12307).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ будет регулировать предоставление факторинговых услуг специализированным законом в соответствии с международными практиками, что позволит бизнесу быстрее получать финансирование.

Напомним, факторинг вывели из ГК и переводят под специальный закон для унификации рынка.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ключевая идея заключается в исключении из Гражданского кодекса Украины положений, регулирующих факторинг, и передаче этого регулирования специальному закону «О факторинге».

Согласно изменениям, статья 1077 ГК Украины изложена в новой редакции, где договор факторинга определяется как передача или обязательство передать право денежного требования за вознаграждение, а фактор приобретает это право и осуществляет оплату. В частности, из ГК Украины исключены статьи 1079–1086, которые ранее формировали детальное регулирование факторинговых правоотношений. Они определяли, кто может быть сторонами договора, как распределяются права и обязанности между клиентом, фактором и должником, в каких случаях возникает ответственность, а также каким образом происходит исполнение обязательств после уступки права денежного требования.

Сам Закон Украины «О факторинге», вступивший в законную силу в июле 2025 года, фактически меняет подход к регулированию этого рынка. Речь идет о формировании целостной модели, где четко определены участники, их роли и принципы работы. Его основная функция — сделать рынок более прозрачным и минимизировать риски злоупотреблений, в частности ситуаций, когда одно и то же право требования может быть передано нескольким разным факторам.

Закон закрепляет базовые понятия — факторинг, фактор, клиент, должник и денежное требование — и таким образом унифицирует терминологию, которая ранее могла трактоваться по-разному на практике. Важными изменениями является детализация прав и обязанностей сторон договора факторинга.

Это должно уменьшить количество споров и обеспечить более сбалансированную модель взаимодействия между участниками рынка. Отметим, что факторинг — это финансовая услуга, при которой банк или финансовая компания (фактор) выкупает у предприятия дебиторскую задолженность (неоплаченные инвойсы) за отгруженные товары или услуги. Это позволяет бизнесу мгновенно получить до 90-100% суммы платежа, не дожидаясь оплаты от покупателя, что улучшает оборотные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]