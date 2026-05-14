В Україні факторинг регулюватиметься окремим законом: що зміниться для бізнесу та фінкомпаній

18:37, 14 травня 2026
Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Цивільного кодексу щодо регулювання факторингу.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання відносин у сфері факторингу №4863-IX (законопроєкт 12307).

Документ регулюватиме надання факторингових послуг спеціалізованим законом відповідно до міжнародних практик, що дозволить бізнесу швидше отримувати фінансування.

Нагадаємо, факторинг вивели із ЦК і переводять під спеціальний закон для уніфікації ринку.

Як писала «Судово-юридична газета», ключова ідея полягає у виключенні з Цивільного кодексу України положень, що регулюють факторинг, та передачі цього регулювання спеціальному закону «Про факторинг».

Відповідно до змін статтю 1077 ЦК України викладено в новій редакції, де договір факторингу визначається як передання або зобов’язання передати право грошової вимоги за винагороду, а фактор набуває це право та здійснює оплату. Зокрема, з ЦК України вилучено статті 1079–1086, які раніше формували детальне регулювання факторингових правовідносин. Вони визначали, хто може бути сторонами договору, як розподіляються права й обов’язки між клієнтом, фактором і боржником, у яких випадках виникає відповідальність, а також як саме відбувається виконання зобов’язань після відступлення права грошової вимоги.

Сам Закон України «Про факторинг»,  вступив у законну силу у липні 2025 року, фактично змінює підхід до регулювання цього ринку. Йдеться про формування цілісної моделі, де чітко визначені учасники, їхні ролі та принципи роботи. Його основна функція — зробити ринок більш прозорим і мінімізувати ризики зловживань, зокрема ситуацій, коли одне й те саме право вимоги може бути передане кільком різним факторам.

Закон закріплює базові поняття — факторинг, фактор, клієнт, боржник та грошова вимога — і таким чином уніфікує термінологію, яка раніше могла тлумачитися по-різному в практиці. Важливими змінами є деталізація прав та обов’язків сторін договору факторингу.

Це має зменшити кількість спорів і забезпечити більш збалансовану модель взаємодії між учасниками ринку. Зазначимо, що факторинг — це фінансова послуга, за якої банк або фінансова компанія (фактор) викуповує у підприємства дебіторську заборгованість (неоплачені інвойси) за відвантажені товари чи послуги. Це дозволяє бізнесу миттєво отримати до 90-100% суми платежу, не чекаючи оплати від покупця, що покращує обігові кошти.

